  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Эстер
2:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
33' Гол
Алиев Алибек
73' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
77' Желтая карточка
Yaqub Finey
2:0
84' Гол
Алиев Алибек
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
23
Hugo
Aviander
6
Худу
Абдул
Халик
7
Бурман
Маркус
15
Паломино
Марсело
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
Эстер
4-3-3
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Эстер
Сундсвалль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
4:0
С
2:3
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 6 0.4
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.27
Родич Владимир 4 0.27
Мёрфельт Альбин 3 0.2
Люнг Даниэль 3 0.2
Сегер Давид 2 0.13
Кусу Манассе 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Theodor Johansson 1 0.07
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.27
Энгблум Понтус 2 0.13
Бенгтссон Йохан 2 0.13
Бурман Маркус 1 0.07
Паломино Марсело 1 0.07
Monir Jelassi 1 0.07
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 0
Кричак Иван 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Варманен Тату 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Monir Jelassi 2 0
Норд Густав 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Yaqub Finey 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Эстер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сундсвалль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

10
6
Эстер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сундсвалль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
6
40%
2
50%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
33%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

25
13
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
10
40%
5
38%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
8%
4
16%
1-15
3
25%
7
28%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2

Результаты матчей

Эстер
Сундсвалль

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
6
4
3
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
9
6
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
7.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Эребру
 0:0 15 4 5 6 16 - 18 17
10.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 0:0 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Эребру
 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
9.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 0:0 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 0:0 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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