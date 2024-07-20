Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолАлиев Алибек
73' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
77' Желтая карточкаYaqub Finey
2:0
84' ГолАлиев Алибек
90'+5
Ход матча
33'
1:0
73'
77'
84'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Эстер
Сундсвалль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|6
|0.4
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.27
|Родич Владимир
|4
|0.27
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.2
|Люнг Даниэль
|3
|0.2
|Сегер Давид
|2
|0.13
|Кусу Манассе
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Theodor Johansson
|1
|0.07
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.27
|Энгблум Понтус
|2
|0.13
|Бенгтссон Йохан
|2
|0.13
|Бурман Маркус
|1
|0.07
|Паломино Марсело
|1
|0.07
|Monir Jelassi
|1
|0.07
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Эстер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сундсвалль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
10
6
Эстер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сундсвалль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
6
40%
2
50%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
25
13
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
10
40%
5
38%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
8%
4
16%
1-15
3
25%
7
28%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2
Результаты матчей
Эстер
Сундсвалль
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстер
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
43
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
96
213
312
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|24 - 27
|15
|15.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 23
|14
|16.
|15
|2
|3
|10
|11 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5