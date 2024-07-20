Тур: 15.
2:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолConstantino Capotondi
20' Желтая карточкаЭнглунд Лео
1:1
23' ГолPierre Larsen
2:1
35' ГолConstantino Capotondi
2:2
39' ГолHady Saleh Karim
83' Желтая карточкаGustav Friberg
90'+4
Ход матча
16'
20'
23'
1:1
35'
39'
83'
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
16 Ammar Asani
-
-
-
-
30 Abbe Rehn
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Гефле
Треллеборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.71
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.23
1.46
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
61
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.4
|Constantino Capotondi
|5
|0.33
|Йельте Якоб
|4
|0.27
|Эдквист Адриан
|2
|0.13
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.13
|Лундин Антон
|2
|0.13
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.13
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|5
|0.33
|Filip Bohman
|3
|0.2
|Armin Culum
|2
|0.13
|Zander Hyltoft
|2
|0.13
|Pierre Larsen
|1
|0.07
|Мортенсен Николас
|1
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.07
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.07
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Gustav Friberg
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Огвуче Абель
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
3
Гефле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
2
8
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
4
33%
3
38%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
22%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
18
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
7
25%
3
17%
16-30
8
29%
7
39%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0
Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Гефле
Треллеборг
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
4:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гефле
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
96
411
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|24 - 27
|15
|15.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 23
|14
|16.
|15
|2
|3
|10
|11 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5