  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Гефле
2:2
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
16' Гол
Constantino Capotondi
20' Желтая карточка
Энглунд Лео
1:1
23' Гол
Pierre Larsen
2:1
35' Гол
Constantino Capotondi
2:2
39' Гол
Hady Saleh Karim
83' Желтая карточка
Gustav Friberg
90'+4
27
Тобиас
Йоханссон
15
Gustav
Friberg
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
7
Эдквист
Адриан
35
Адриан
Самуэль
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
33
Эльборг
Мелкер
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
14
Асома
Самуэль
29
Othmane
Salama
7
Pierre
Larsen
10
Hady
Saleh
Karim
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
Гефле
3-4-3
Треллеборг
4-1-4-1

История личных встреч

Гефле
Треллеборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
К
1:2
А
2:0
А
1:2
А
1:3
А
2:1
А
2:1
А
2:1
А
3:3
А
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.71

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.23
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
61

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (1) 0.4
Constantino Capotondi 5 0.33
Йельте Якоб 4 0.27
Эдквист Адриан 2 0.13
Ройсхенберг Мартин 2 0.13
Лундин Антон 2 0.13
Лагерфельдт Лукас 2 0.13
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 5 0.33
Filip Bohman 3 0.2
Armin Culum 2 0.13
Zander Hyltoft 2 0.13
Pierre Larsen 1 0.07
Мортенсен Николас 1 0.07
Eren Alievski 1 0.07
Бьеркен Фритьоф 1 0.07
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Gustav Friberg 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Огвуче Абель 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
3
Гефле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

2
8
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Треллеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
4
33%
3
38%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
22%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
18
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
7
25%
3
17%
16-30
8
29%
7
39%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0
Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0

Результаты матчей

Гефле
Треллеборг

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
4:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гефле
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
7.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Эребру
 0:0 15 4 5 6 16 - 18 17
10.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 0:0 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Эребру
 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
9.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 0:0 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 0:0 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Весь список
  • 72'
    Энглунд Лео уходит с поля. Лундин Антон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Eren Alievski сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Hady Saleh Karim бьет в цель!
  • 35'
    Аспгрен Кристоффер сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Constantino Capotondi бьет в цель!
  • 23'
    Г О О О О Л - Pierre Larsen бьет в цель!
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