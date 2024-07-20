Тур: 15. Стадион: Бислетт.
0'
1:0
18' ГолЗольберг-Нильсен Герман
1:1
22' ГолМюклебуст Эрлинг
2:1
33' ПенальтиAnders Bjoerntvedt Olsen
3:1
48' ГолJacob Hanstad
84' Желтая карточкаAnders Bjoerntvedt Olsen
90'+4
Ход матча
18'
22'
33'
48'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|6 (1)
|0.4
|Mathias Johansen
|5
|0.33
|Jacob Hanstad
|4
|0.27
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.13
|Хеллум Андреас
|2
|0.13
|Daniel Schneider
|2
|0.13
|Henrik Kristiansen
|1
|0.07
|Селл Вильям
|1
|0.07
|Adrian Berntsen
|1
|0.07
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.07
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0.07
|Salim Laghzaoui
|1
|0.07
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Brage Hylen
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|5
|0.33
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.13
|Ole Kallevaag
|2
|0.13
|Иверсен Эйнар
|2
|0.13
|Сколевик Стеффен
|1
|0.07
|Didrik Fredriksen
|1
|0.07
|Sander Eng Strand
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|1
|0.07
|Knut Haga
|1
|0.07
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.07
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.07
|Thomas Lotsberg
|1
|0.07
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Eirik Wollen Steen
|2
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Результаты матчей
Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Люн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Осане
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
9
7
Люн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Осане
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
6
38%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
6
40%
2
15%
76-90
Забито
27
20
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
4%
2
10%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
10
37%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
22%
9
45%
76-90
Пропущено
23
27
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
7
26%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
7
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1
Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0
Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0
Результаты матчей
Люн
Осане
Точный счет
1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люн
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
25
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
26
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
78
411
69
114
213
114
114
114
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5