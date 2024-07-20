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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: .
Люн
3:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
18' Гол
Зольберг-Нильсен Герман
1:1
22' Гол
Мюклебуст Эрлинг
2:1
33' Пенальти
Anders Bjoerntvedt Olsen
3:1
48' Гол
Jacob Hanstad
84' Желтая карточка
Anders Bjoerntvedt Olsen
90'+4
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
16
Adrian
Berntsen
5
Even
Bydal
21
Julius
Friberg
Skaug
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
22
Dennis
Moeller
Wolfe
3
Eirik
Wollen
Steen
14
Knut
Haga
15
Sander
Eng
Strand
16
Didrik
Fredriksen
10
Бармен
Кристоффер
18
Ole
Kallevaag
19
Ларсен
Кристоффер
9
Мюклебуст
Эрлинг
7
Mats
Selmer
Thornes
Люн
4-3-3
Осане
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 6 (1) 0.4
Mathias Johansen 5 0.33
Jacob Hanstad 4 0.27
Julius Friberg Skaug 2 0.13
Хеллум Андреас 2 0.13
Daniel Schneider 2 0.13
Henrik Kristiansen 1 0.07
Селл Вильям 1 0.07
Adrian Berntsen 1 0.07
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.07
Зольберг-Нильсен Герман 1 0.07
Salim Laghzaoui 1 0.07
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 5 0.33
Ларсен Кристоффер 2 0.13
Ole Kallevaag 2 0.13
Иверсен Эйнар 2 0.13
Сколевик Стеффен 1 0.07
Didrik Fredriksen 1 0.07
Sander Eng Strand 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Knut Haga 1 0.07
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.07
Mats Selmer Thornes 1 0.07
Thomas Lotsberg 1 0.07
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Stian Nygaard I 0 0
Jon Berisha 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Eirik Wollen Steen 2 0
Сколевик Стеффен 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Dennis Moeller Wolfe 1 0

Результаты матчей

Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Люн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Осане
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

9
7
Люн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Осане
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
6
38%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
6
40%
2
15%
76-90

Забито

27
20
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
4%
2
10%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
10
37%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
22%
9
45%
76-90

Пропущено

23
27
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
4
17%
7
26%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
7
30%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1
Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0
Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0

Результаты матчей

Люн
Осане

Точный счет

1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люн
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
6
9
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
2.
Мосс
 15 9 2 4 26 - 23 29
3.
Брюне
 15 9 0 6 21 - 15 27
4.
Эгерсунд
 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 15 7 4 4 26 - 27 25
6.
Стабек
 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 15 3 4 8 19 - 28 13
14.
ИК Старт
 15 3 4 8 19 - 30 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
2.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
3.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
Весь список
  • 59'
    Adrian Berntsen уходит с поля. Tobias Myhre выходит вместо него
  • 48'
    Г О О О О Л - Jacob Hanstad бьет в цель!
  • 48'
    Anders Bjoerntvedt Olsen сделал результативную передачу.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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