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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:0
Второй тайм: 64'
ЕИФ Экенас
0'
52' Желтая карточка
Данвуди Джейк

Ход матча

52'
Данвуди Джейк
 
54'
 
Emil Pallas
Tobias Fagerstroem
54'
 
Мохаммед Насиру
Йоэль Лехтонен
57'
Julius Koerkkoe
Daniel Barrow
 
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Оулу
Ничья
ЕИФ Экенас
2.25
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Все Коэффициенты
35
Уорд
Каллум
22
Данвуди
Джейк
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
8
Каллинен
Йере
14
Йокелайнен
Никлас
18
Метаксас
Димитрис
10
Daniel
Barrow
9
Коффей
Эшли
15
Алсанати
Андре
1
Ramilson
Almeida
3
Vaino
Vehkonen
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
2
Йоэль
Лехтонен
24
Abdoulaye
Kante
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
8
Аду
Энох
21
Tobias
Fagerstroem
9
Ойала
Саломо
Оулу
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Оулу
ЕИФ Экенас

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:1
И
1:2
И
1:1
И
2:2
И
1:2
И
0:3
И
3:2
И
1:1
И
0:2
К
1:0
И
3:2
И
1:1
И
0:1
И
4:1
И
0:2
И
5:3
И
0:1
И
2:1
И
0:2

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

2.25
1.64

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.73
1.5

Среднее время на гол

123
60

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.37
1.58

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 9 (4) 0.56
Ренникс Джастин 5 0.31
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.19
Yassin Daoussi 2 0.13
Метаксас Димитрис 1 0.06
Julius Koerkkoe 1 0.06
Данвуди Джейк 0 0
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.19
Ойала Саломо 2 (1) 0.13
Фофана Тиемоко 2 0.13
Vaino Vehkonen 2 0.13
Noah Lundstroem 2 0.13
Мохаммед Насиру 1 0.06
Кабаши Ариан 1 0.06
Simon Lindholm 1 0.06
Abdoulaye Kante 1 0.06
Emil Pallas 1 0.06
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Данвуди Джейк 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Konstantinos Bratsos 2 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Daniel Barrow 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Vaino Vehkonen 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Emil Pallas 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЕИФ Экенас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
6
Оулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

6
3
Оулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ЕИФ Экенас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
50%
3
18%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

27
32
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
22%
6
19%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
6
22%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0
Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3

Результаты матчей

Оулу
ЕИФ Экенас

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оулу
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
1.5
Больше Меньше
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 17 9 4 4 30 - 18 31
2.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
3.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
4.
Хака
 0:2 16 8 3 5 26 - 23 27
5.
Ильвес
 16 7 5 4 33 - 21 26
6.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Оулу
 0:0 16 3 7 6 22 - 27 16
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 0:0 16 3 4 9 16 - 32 13
12.
Лахти
 15 1 6 8 14 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 9 6 2 1 18 - 6 20
2.
Хака
 0:2 8 5 2 1 16 - 10 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 0:0 8 2 4 2 8 - 8 10
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 2:0 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 0:2 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
ЕИФ Экенас
 0:0 9 2 2 5 11 - 17 8
8.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 0:0 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
Оулу Коффей Эшли 9 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 8 (4)
ХИК Планж Люк 7 (3)
ХИК Кескинен Топи 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
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