Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
35
Уорд
Каллум
11
Eetu
Puro
8
Аду
Энох
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
Оулу
ЕИФ Экенас
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
2.25
1.64
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.73
1.5
Среднее время на гол
123
60
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.37
1.58
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|9 (4)
|0.56
|Ренникс Джастин
|5
|0.31
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.19
|Yassin Daoussi
|2
|0.13
|Метаксас Димитрис
|1
|0.06
|Julius Koerkkoe
|1
|0.06
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.19
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.13
|Фофана Тиемоко
|2
|0.13
|Vaino Vehkonen
|2
|0.13
|Noah Lundstroem
|2
|0.13
|Мохаммед Насиру
|1
|0.06
|Кабаши Ариан
|1
|0.06
|Simon Lindholm
|1
|0.06
|Abdoulaye Kante
|1
|0.06
|Emil Pallas
|1
|0.06
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Daniel Barrow
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Vaino Vehkonen
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЕИФ Экенас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
6
Оулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
6
3
Оулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ЕИФ Экенас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
50%
3
18%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Забито
13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
2
10%
4
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
27
32
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
15%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
22%
6
19%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
6
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0
Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3
Результаты матчей
Оулу
ЕИФ Экенас
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оулу
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|2.
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 20
|28
|4.
|0:2
|16
|8
|3
|5
|26 - 23
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|33 - 21
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 24
|21
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|9.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|22 - 27
|16
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|11.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 32
|13
|12.
|15
|1
|6
|8
|14 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|2.
|0:2
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|8 (4)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ХИК
|Кескинен Топи
|7 (2)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6