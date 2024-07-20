  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Второй тайм: 67'
Стабек
0'
37' Желтая карточка
Робертс Томас

Ход матча

37'
 
Робертс Томас
46'
 
Oskar Spiten-Nysaether
Rasmus Eggen Vinge
46'
 
Brage Tobiassen
Геэльмуйден Херман
52'
Magnus Fagernes
Andreas Osterud
 
62'
 
Костадинов Калоян
Робертс Томас
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Стабек
3.90
3.93
4.00
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Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
15
Kristoffer
Hey
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
3
Torjus
Engebakken
26
Хаджич
Аднан
18
Kodjo
Somesi
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
7
Andreas
Osterud
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
1
Россбах
Сондре
16
Ховен
Андреас
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
10
Геэльмуйден
Херман
14
Робертс
Томас
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
7
Rasmus
Eggen
Vinge
17
Sebastian
Olderheim
Рёуфосс
3-5-2
Стабек
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ТМК
1:1
КН
1:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.29
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.14
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0.07
Ryan Nelson 1 0.07
Kristoffer Hey 1 0.07
Ротихеуг Оливер 1 0.07
Kodjo Somesi 1 0.07
Баджие Кебба 1 0.07
Хансен Адриан Александер 1 0.07
Andreas Osterud 1 0.07
Torjus Engebakken 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 8 0.57
Bassekou Diabate 6 (1) 0.43
Sebastian Olderheim 4 0.29
Робертс Томас 3 (1) 0.21
Педерсен Каспер 3 0.21
William Wendt 2 0.14
Вальстад Николас 1 0.07
Несс Николай 1 0.07
Андресен Александр 1 0.07
Rasmus Eggen Vinge 1 0.07
Andreas Victorio 1 0.07
Упсет Кристиан 1 (1) 0.07
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Marius Svanberg Alm 4 0
Форс Виктор 4 0
Andreas Osterud 2 1
Kristoffer Hey 3 0
Хустад Эрленд 3 0
Эмсис Эдуард 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Робертс Томас 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
9
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
13
Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Стабек
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
50%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
2
12%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Забито

15
32
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
8
25%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
5
33%
3
9%
31-45
2
13%
7
22%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
20%
6
19%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
31%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
1
8%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2
Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Стабек

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
4
3
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
7
6
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 15 9 0 6 21 - 15 27
2.
Волеренга
 0:1 15 8 3 4 36 - 19 27
3.
Мосс
 0:0 15 8 3 4 25 - 23 27
4.
Эгерсунд
 0:2 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 0:0 15 7 5 3 26 - 26 26
6.
Стабек
 0:0 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 0:3 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 3:1 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 3:0 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
ИК Старт
 1:0 15 4 4 7 19 - 28 16
12.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
13.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
14.
Осане
 1:3 15 3 4 8 19 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Согндаль
 0:3 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 0:0 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 1:0 8 4 2 2 14 - 15 14
6.
Стабек
 0:0 6 4 1 1 17 - 9 13
7.
Волеренга
 0:1 7 4 1 2 19 - 8 13
8.
Ранхейм
 3:0 7 4 1 2 14 - 9 13
9.
Люн
 3:1 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Рёуфосс
 0:0 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 0:2 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 1:3 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 0:2 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 0:1 8 4 2 2 17 - 11 14
3.
Конгсвингер
 0:0 8 3 3 2 11 - 13 12
4.
Мосс
 0:0 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 0:0 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 0:3 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 3:1 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 3:0 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 2:0 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 1:3 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 1:0 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Томас Робертс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Стабек
3.90
3.93
4.00
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