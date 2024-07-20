Тур: 15. Стадион: NAMMO Stadion. Зрители: 903
0'
37' Желтая карточкаРобертс Томас
76' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
89' Желтая карточкаOskar Spiten-Nysaether
90' Желтая карточкаБоб Брадлей
90' Желтая карточкаWilliam Wendt
90'+7
Ход матча
37'
90'
90'
22
Форс
Виктор
26
Хаджич
Аднан
18
Kodjo
Somesi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хаджич АднанПолузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Yaw Agyeman
-
-
-
-
20 James Ampofo
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Trym Linberg
-
-
-
-
-
23 Marius Ulla
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Рёуфосс
Стабек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.29
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.14
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0.07
|Ryan Nelson
|1
|0.07
|Kristoffer Hey
|1
|0.07
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.07
|Kodjo Somesi
|1
|0.07
|Баджие Кебба
|1
|0.07
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.07
|Andreas Osterud
|1
|0.07
|Torjus Engebakken
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|8
|0.57
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.43
|Sebastian Olderheim
|4
|0.29
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.21
|Педерсен Каспер
|3
|0.21
|William Wendt
|2
|0.14
|Вальстад Николас
|1
|0.07
|Несс Николай
|1
|0.07
|Андресен Александр
|1
|0.07
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.07
|Andreas Victorio
|1
|0.07
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Форс Виктор
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Kristoffer Hey
|3
|0
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
9
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
13
Рёуфосс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Стабек
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
50%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
2
12%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Забито
15
32
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
8
25%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
5
33%
3
9%
31-45
2
13%
7
22%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
20%
6
19%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
31%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
1
8%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0
Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2
Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0
Результаты матчей
Рёуфосс
Стабек
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
53
16
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
95
113
77
113
311
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5