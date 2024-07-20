Тур: 15. Стадион: Melloes Stadion.
0:0
Второй тайм: 64'
0'
13' Желтая карточкаХолме Фредрик
22' Желтая карточкаBo Aasulv Hegland
49' Желтая карточкаСтранде Кристиан
Ход матча
21
Ian
Hoffmann
49
Benarfa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 BenarfaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Мосс
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.17
2.33
Среднее время на гол
77
38
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.47
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|4 (1)
|0.27
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.2
|Ian Hoffmann
|3
|0.2
|Marius Andresen2
|2
|0.13
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.13
|Странде Кристиан
|2
|0.13
|Александерссон Ноа
|1
|0.07
|Kristoffer Harrison
|1
|0.07
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.47
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.27
|Уильямс Ноа
|3
|0.2
|Adem Gueven
|3
|0.2
|Нильссон Джоэл
|2
|0.13
|Harald Holter
|2
|0.13
|Jesper Grundt
|2
|0.13
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Конгсвингер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
15
Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Конгсвингер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Забито
25
26
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
5
20%
5
19%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
7
30%
6
23%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2
Результаты матчей
Мосс
Конгсвингер
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
43
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
95
410
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|9
|0
|6
|21 - 15
|27
|2.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|36 - 19
|27
|3.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|25 - 23
|27
|4.
|0:2
|15
|7
|5
|3
|34 - 27
|26
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 26
|26
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|32 - 25
|23
|7.
|0:3
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|8.
|3:1
|15
|5
|6
|4
|29 - 21
|21
|9.
|3:0
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|14 - 14
|19
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|22 - 18
|15
|13.
|14
|3
|5
|6
|23 - 29
|14
|14.
|1:3
|15
|3
|4
|8
|19 - 28
|13
|15.
|13
|2
|3
|8
|17 - 38
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|16 - 7
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|0:3
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 13
|14
|5.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 15
|14
|6.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|17 - 9
|13
|7.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|8.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|3:1
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|10.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|14 - 15
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|13.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|1:3
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|5
|2
|1
|25 - 18
|17
|2.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|4.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|5.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|0:3
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|3:1
|7
|2
|2
|3
|13 - 13
|8
|9.
|3:0
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|10.
|2:0
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|1:3
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 23
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5