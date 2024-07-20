  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: .
Мосс
0:0
Второй тайм: 64'
Конгсвингер
0'
13' Желтая карточка
Холме Фредрик
22' Желтая карточка
Bo Aasulv Hegland
49' Желтая карточка
Странде Кристиан

Ход матча

13'
 
Холме Фредрик
22'
Bo Aasulv Hegland
 
46'
Sebastian Pedersen II
Benarfa
 
49'
Странде Кристиан
 
55'
 
Ludvig Langrekken
Albert Leer Sandstad
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Мосс
Ничья
Конгсвингер
2.90
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Все Коэффициенты
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
6
Alexander
Haapnes
31
Kristoffer
Harrison
23
Александерссон
Ноа
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
49
Benarfa
1
Стрёмберг
Август
3
Торкельссон
Роберт-Орри
5
Холме
Фредрик
6
Harald
Holter
48
Albert
Leer
Sandstad
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
11
Уильямс
Ноа
Мосс
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Мосс
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
2.33

Среднее время на гол

77
38

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.47
Thomas Klemetsen Jakobsen 4 (1) 0.27
Bo Aasulv Hegland 3 0.2
Ian Hoffmann 3 0.2
Marius Andresen2 2 0.13
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.13
Странде Кристиан 2 0.13
Александерссон Ноа 1 0.07
Kristoffer Harrison 1 0.07
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.47
Моберг Вегар 4 (1) 0.27
Уильямс Ноа 3 0.2
Adem Gueven 3 0.2
Нильссон Джоэл 2 0.13
Harald Holter 2 0.13
Jesper Grundt 2 0.13
Ludvig Langrekken 1 0.07
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.07
Eric Taylor 1 0.07
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Ian Hoffmann 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Конгсвингер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
15
Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Конгсвингер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

25
26
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
5
20%
5
19%
61-75
7
28%
5
19%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
7
30%
6
23%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2

Результаты матчей

Мосс
Конгсвингер

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
9
5
4
10
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 15 9 0 6 21 - 15 27
2.
Волеренга
 0:1 15 8 3 4 36 - 19 27
3.
Мосс
 0:0 15 8 3 4 25 - 23 27
4.
Эгерсунд
 0:2 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 0:0 15 7 5 3 26 - 26 26
6.
Стабек
 0:0 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 0:3 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 3:1 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 3:0 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
ИК Старт
 1:0 15 4 4 7 19 - 28 16
12.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
13.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
14.
Осане
 1:3 15 3 4 8 19 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Согндаль
 0:3 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 0:0 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 1:0 8 4 2 2 14 - 15 14
6.
Стабек
 0:0 6 4 1 1 17 - 9 13
7.
Волеренга
 0:1 7 4 1 2 19 - 8 13
8.
Ранхейм
 3:0 7 4 1 2 14 - 9 13
9.
Люн
 3:1 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Рёуфосс
 0:0 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 0:2 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 1:3 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 0:2 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 0:1 8 4 2 2 17 - 11 14
3.
Конгсвингер
 0:0 8 3 3 2 11 - 13 12
4.
Мосс
 0:0 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 0:0 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 0:3 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 3:1 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 3:0 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 2:0 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 1:3 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 1:0 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
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  • — Борьба за выживание
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Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Albert Sandstad уходит с поля. Ludvig Langrekken выходит вместо него
  • 49'
    Странде Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Benarfa уходит с поля. Sebastian Pedersen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Bo Aasulv Hegland получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Конгсвингер
2.90
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3.65
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3.60
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