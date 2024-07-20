Тур: 15. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1560
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаХолме Фредрик
22' Желтая карточкаBo Aasulv Hegland
49' Желтая карточкаСтранде Кристиан
52' Желтая карточкаAksel Baran Potur
1:0
82' ГолIan Hoffmann
90'+7
Ход матча
13'
49'
82'
21
Ian
Hoffmann
49
Benarfa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 BenarfaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Мосс
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.17
2.33
Среднее время на гол
77
38
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.47
|Ian Hoffmann
|4
|0.27
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|4 (1)
|0.27
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.2
|Marius Andresen2
|2
|0.13
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.13
|Странде Кристиан
|2
|0.13
|Kristoffer Harrison
|1
|0.07
|Александерссон Ноа
|1
|0.07
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.47
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.27
|Уильямс Ноа
|3
|0.2
|Adem Gueven
|3
|0.2
|Нильссон Джоэл
|2
|0.13
|Harald Holter
|2
|0.13
|Jesper Grundt
|2
|0.13
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
15
Мосс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Забито
26
26
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
8
31%
5
19%
76-90
Пропущено
23
27
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
8
30%
30%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
7
30%
6
22%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2
Результаты матчей
Мосс
Конгсвингер
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
44
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
96
411
510
114
114
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5