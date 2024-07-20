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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 1560
Мосс
1:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
13' Желтая карточка
Холме Фредрик
22' Желтая карточка
Bo Aasulv Hegland
49' Желтая карточка
Странде Кристиан
52' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
1:0
82' Гол
Ian Hoffmann
90'+7
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
6
Alexander
Haapnes
31
Kristoffer
Harrison
23
Александерссон
Ноа
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
49
Benarfa
1
Стрёмберг
Август
3
Торкельссон
Роберт-Орри
5
Холме
Фредрик
6
Harald
Holter
48
Albert
Leer
Sandstad
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
11
Уильямс
Ноа
Мосс
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Мосс
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
2.33

Среднее время на гол

77
38

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.47
Ian Hoffmann 4 0.27
Thomas Klemetsen Jakobsen 4 (1) 0.27
Bo Aasulv Hegland 3 0.2
Marius Andresen2 2 0.13
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.13
Странде Кристиан 2 0.13
Kristoffer Harrison 1 0.07
Александерссон Ноа 1 0.07
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.47
Моберг Вегар 4 (1) 0.27
Уильямс Ноа 3 0.2
Adem Gueven 3 0.2
Нильссон Джоэл 2 0.13
Harald Holter 2 0.13
Jesper Grundt 2 0.13
Ludvig Langrekken 1 0.07
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.07
Eric Taylor 1 0.07
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Ian Hoffmann 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Мосс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
15
Мосс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

26
26
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
3
12%
6
23%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
8
31%
5
19%
76-90

Пропущено

23
27
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
8
30%
30%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
7
30%
6
22%
46-60
5
22%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1
Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2

Результаты матчей

Мосс
Конгсвингер

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
2
2
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
9
6
4
11
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
2.
Мосс
 15 9 2 4 26 - 23 29
3.
Брюне
 15 9 0 6 21 - 15 27
4.
Эгерсунд
 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 15 7 4 4 26 - 27 25
6.
Стабек
 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 15 3 4 8 19 - 28 13
14.
ИК Старт
 15 3 4 8 19 - 30 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
2.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
3.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 22'
      Bo Aasulv Hegland получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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