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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6906
ИК Старт
1:2
Конец матча
Волеренга
0'
53' Желтая карточка
Faites Makosso
57' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
1:0
64' Гол
Deni Dashaev
1:1
77' Гол
Бьёрдаль Хенрик
1:2
90' Гол
Странд Петтер
90'+10
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
11
Шульц
Эрик
8
Mathias
Grundetjern
20
Haakon
Lorentzen
7
Sigurd
Groenli
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
7
Риснаес
Магнус
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
11
Хоканс
Даниэль
ИК Старт
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Волеренга

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
4:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:6
ТМК
2:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
8:1
Э
5:3
Э
2:0
Э
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.36
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

2.15
1.7

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

41
52

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.27
Mathias Grundetjern 3 0.2
Страннегорд Том 2 0.13
Alagie Sanyang 2 0.13
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.13
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.07
Salim Nkubiri 1 0.07
Jesper Gregersen 1 0.07
Deni Dashaev 1 0.07
Kristoffer Hoven 1 0.07
Marius Nordal 1 0.07
Haakon Lorentzen 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Sivert Hansen 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рийкс Мис 8 0.53
Jones El-Abdellaoui 5 0.33
Хоканс Даниэль 5 0.33
Камара Ола 4 0.27
Странд Петтер 4 0.27
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.2
Filip Thorvaldsen 2 0.13
Борхгревинк Кристиан 1 0.07
Хеденстад Вегар 1 0.07
Риснаес Магнус 1 0.07
Adrian Kurd Roenning 1 0.07
Кройцриглер Мартин 1 0.07
Aaron Kiil Olsen 1 0.07
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 3 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Deni Dashaev 2 0
Шульц Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Sivert Hansen 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 5 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волеренга
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
5
ИК Старт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Волеренга
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

2
18
ИК Старт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Волеренга
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

7
23

Голы по времени матча

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
5
33%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Забито

5
19
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
20%
4
21%
61-75
1
20%
5
26%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

20
37
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
10
27%
16-30
6
30%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
4
20%
6
16%
61-75
3
15%
10
27%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
3%
2
10%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
8
28%
7
35%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
1
3%
6
30%
61-75
7
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1
ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3
Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3
Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1

Результаты матчей

ИК Старт
Волеренга

Точный счет

4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
3
4
2
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
9
6
2
13
2.5
6
9
2
13
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
2.
Мосс
 15 9 2 4 26 - 23 29
3.
Брюне
 15 9 0 6 21 - 15 27
4.
Эгерсунд
 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 15 7 4 4 26 - 27 25
6.
Стабек
 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 15 3 4 8 19 - 28 13
14.
ИК Старт
 15 3 4 8 19 - 30 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
2.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
3.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
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Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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