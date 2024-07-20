Тур: 15. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 6906
0'
53' Желтая карточкаFaites Makosso
57' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
1:0
64' ГолDeni Dashaev
1:1
77' ГолБьёрдаль Хенрик
1:2
90' ГолСтранд Петтер
90'+10
Ход матча
53'
64'
1:0
77'
1:1
90'
1:2
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
18 Jonas Seim
-
-
27 Sander Svela
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
-
-
17 Carl Lange
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
ИК Старт
Волеренга
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.36
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
2.15
1.7
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
41
52
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.27
|Mathias Grundetjern
|3
|0.2
|Страннегорд Том
|2
|0.13
|Alagie Sanyang
|2
|0.13
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.07
|Salim Nkubiri
|1
|0.07
|Jesper Gregersen
|1
|0.07
|Deni Dashaev
|1
|0.07
|Kristoffer Hoven
|1
|0.07
|Marius Nordal
|1
|0.07
|Haakon Lorentzen
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|8
|0.53
|Jones El-Abdellaoui
|5
|0.33
|Хоканс Даниэль
|5
|0.33
|Камара Ола
|4
|0.27
|Странд Петтер
|4
|0.27
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.2
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.13
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.07
|Хеденстад Вегар
|1
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.07
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.07
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.07
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.07
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|3
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волеренга
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
5
ИК Старт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Волеренга
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
2
18
ИК Старт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Волеренга
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
7
23
Голы по времени матча
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
5
33%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Забито
5
19
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
20%
4
21%
61-75
1
20%
5
26%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
20
37
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
10
27%
16-30
6
30%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
4
20%
6
16%
61-75
3
15%
10
27%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
3%
2
10%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
8
28%
7
35%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
1
3%
6
30%
61-75
7
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1
ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3
Волеренга
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3
Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1
Результаты матчей
ИК Старт
Волеренга
Точный счет
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
34
26
34
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
312
96
213
69
213
312
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5