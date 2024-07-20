Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
23' ПенальтиКескинен Топи
34' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
50' Желтая карточкаOliver Whyte
2:0
54' ГолЭрвин Ли
61' Желтая карточкаGuilherme Morais
Ход матча
23'
1:0
50'
54'
2:0
61'
45
Томас
Диого
94
Эрвин
Ли
12
Лепола
Антон
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
77
Oliver
Whyte
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ХИК
Хака
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
29 матчей
75.9%
20.7%
3.4%
22 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
45
Голов в среднем за матч
2.45
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.72
1
Среднее время на гол
124
90
Всего голов
40
56
Голов в среднем за матч
1.38
1.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
46
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.41
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.41
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.18
|Олусанья Антони
|2
|0.12
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.06
|Банде Хассане
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Паллас Ноа
|1
|0.06
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|Эрвин Ли
|1
|0.06
|Хальме Аапо
|1
|0.06
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.06
|_Ezeh D.
|1
|0.06
|Меллер Лиэм
|1
|0.06
|Stanislav Baranov
|1
|0.06
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.44
|Maissa Fall
|6
|0.38
|Imani Lanquedoc
|3
|0.19
|Oliver Whyte
|2
|0.13
|Juho Kilo
|2
|0.13
|Магута Райан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.06
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.06
|Marko Bacanin
|1
|0.06
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|4
|0
|Nikolas Talo
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
15
ХИК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Хака
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Забито
28
25
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
4
14%
4
16%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
3
11%
5
20%
46-60
5
18%
3
12%
61-75
9
32%
6
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
28%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0
Результаты матчей
ХИК
Хака
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ХИК
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
35
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
25
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
79
78
511
411
313
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|2.
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 20
|28
|4.
|0:2
|16
|8
|3
|5
|26 - 23
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|33 - 21
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 24
|21
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|9.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|22 - 27
|16
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|11.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 32
|13
|12.
|15
|1
|6
|8
|14 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|2.
|0:2
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|8 (4)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ХИК
|Кескинен Топи
|7 (2)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6