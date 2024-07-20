  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:0
Конец матча
Хака
0'
1:0
23' Пенальти
Кескинен Топи
34' Желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
50' Желтая карточка
Oliver Whyte
2:0
53' Гол
Эрвин Ли
61' Желтая карточка
Guilherme Morais
88' Желтая карточка
Nikolas Talo
90'+6
1
Ост
Джесси
45
Томас
Диого
6
Хальме
Аапо
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
28
Илитолва
Миска
80
Палуметс
Кевор
8
Канеллопулос
Гиоргос
18
Кескинен
Топи
7
Хостикка
Сантери
94
Эрвин
Ли
17
Банде
Хассане
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
27
Маседо
Родриго
6
Guilherme
Morais
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
10
Патулидис
Эвангелос
11
Imani
Lanquedoc
77
Oliver
Whyte
ХИК
Хака

История личных встреч

ХИК
Хака

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

29 матчей

75.9%
20.7%
3.4%
22 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
2:0
ТМК
4:0
В
0:1
В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Голы

Всего голов

27
45

Голов в среднем за матч

2.45
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.72
1

Среднее время на гол

124
90

Всего голов

40
56

Голов в среднем за матч

1.38
1.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
46

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.41
Кескинен Топи 7 (1) 0.41
Лингман Лукас 3 (2) 0.18
Олусанья Антони 2 0.12
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Банде Хассане 1 0.06
Паллас Ноа 1 0.06
Тойвио Йоона 1 0.06
Эрвин Ли 1 0.06
Хальме Аапо 1 0.06
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.06
_Ezeh D. 1 0.06
Меллер Лиэм 1 0.06
Stanislav Baranov 1 0.06
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.44
Maissa Fall 6 0.38
Imani Lanquedoc 3 0.19
Oliver Whyte 2 0.13
Juho Kilo 2 0.13
Магута Райан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сейдиу Арлинд 1 0.06
Nicolas Gianini Dantas 1 0.06
Marko Bacanin 1 0.06
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Maissa Fall 6 0
Oliver Whyte 5 0
Nikolas Talo 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Nicolas Gianini Dantas 4 0
Магута Райан 2 1
Haymenn Bah-Traore 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
15
ХИК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Хака
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
7
39%
2
22%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
13%
4
16%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
4
13%
5
20%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
9
30%
6
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
24
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
28%
2
8%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0

Результаты матчей

ХИК
Хака

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ХИК
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
5
3
3
6
2.5
2
6
2
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
9
1.5
7
9
5
12
2.5
4
12
3
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 17 9 4 4 30 - 18 31
2.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
3.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
4.
Хака
 16 8 3 5 26 - 23 27
5.
Ильвес
 16 7 5 4 33 - 21 26
6.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Оулу
 16 4 6 6 24 - 27 18
9.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 16 3 3 10 16 - 34 12
12.
Лахти
 15 1 6 8 14 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 18 - 6 20
2.
Хака
 8 5 2 1 16 - 10 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
Ильвес Хаарала Сантери 8 (4)
ХИК Планж Люк 7 (3)
ХИК Кескинен Топи 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Oliver Whyte получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Haymenn Bah-Traore получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Кескинен Топи из команды ХИК забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 2:0 Хака онлайн

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