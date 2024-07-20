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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 15. Стадион: .
Ранхейм
3:0
Второй тайм: 67'
Согндаль
0'
1:0
45' Гол
Сетер Йон-Хоу
2:0
54' Гол
Бюэ Бендик
62' Желтая карточка
Joakim Nundal
3:0
65' Гол
Gustav Mogensen

Ход матча

39'
Vetle Wenaas
Йонсен Микаэль-Терсет
 
45'
Сетер Йон-Хоу
(Dennis Gaustad)
1:0
46'
 
Joakim Nundal
Oskar Borgthorsson
54'
Бюэ Бендик
(Сетер Йон-Хоу)
2:0
62'
 
Joakim Nundal
62'
Oliver Kvendbo Holden
Шелбред Пер-Сильян
 
63'
Jacob Tromsdal
Lucas Kolstad
 
63'
Gustav Mogensen
Бюэ Бендик
 
65'
Gustav Mogensen
(Oliver Kvendbo Holden)
3:0
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Согндаль
2.04
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Все Коэффициенты
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
9
Бюэ
Бендик
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
1
Lars
Jendal
2
Эрикссон
Феликс
4
Daniel
Arrocha
16
Emmanuel
Olugbe
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
77
Oskar
Borgthorsson
30
Флатакер
Эрик
10
Сконес
Каспер
Ранхейм
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Ранхейм
Согндаль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:4
ТПМ
3:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ТПМ
1:0
ТПМ
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
А
2:2
А
2:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.73
Бюэ Бендик 9 0.6
Sander Amble Haugen 1 0.07
Dennis Gaustad 1 0.07
Vetle Wenaas 1 0.07
Erik Toenne 1 0.07
Gustav Mogensen 1 0.07
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 6 0.4
Хинтса Оливер 3 0.2
Эрикссон Феликс 3 0.2
Флатакер Эрик 3 0.2
Daniel Arrocha 3 (3) 0.2
Martin Hoeyland 2 0.13
Mathias Oren 1 0.07
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
12
Ранхейм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Согндаль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
5
71%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
6
26%
9
43%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
6
26%
1
5%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
7
30%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3
Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5

Результаты матчей

Ранхейм
Согндаль

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 15 9 0 6 21 - 15 27
2.
Волеренга
 0:1 15 8 3 4 36 - 19 27
3.
Мосс
 0:0 15 8 3 4 25 - 23 27
4.
Эгерсунд
 0:2 15 7 5 3 34 - 27 26
5.
Конгсвингер
 0:0 15 7 5 3 26 - 26 26
6.
Стабек
 0:0 14 6 5 3 32 - 25 23
7.
Согндаль
 0:3 15 6 5 4 23 - 17 23
8.
Люн
 3:1 15 5 6 4 29 - 21 21
9.
Ранхейм
 3:0 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
ИК Старт
 1:0 15 4 4 7 19 - 28 16
12.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
13.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
14.
Осане
 1:3 15 3 4 8 19 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 2:0 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Согндаль
 0:3 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 0:0 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
ИК Старт
 1:0 8 4 2 2 14 - 15 14
6.
Стабек
 0:0 6 4 1 1 17 - 9 13
7.
Волеренга
 0:1 7 4 1 2 19 - 8 13
8.
Ранхейм
 3:0 7 4 1 2 14 - 9 13
9.
Люн
 3:1 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Рёуфосс
 0:0 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 0:2 7 2 3 2 9 - 9 9
14.
Осане
 1:3 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 0:2 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 0:1 8 4 2 2 17 - 11 14
3.
Конгсвингер
 0:0 8 3 3 2 11 - 13 12
4.
Мосс
 0:0 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Стабек
 0:0 8 2 4 2 15 - 16 10
6.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Согндаль
 0:3 8 2 3 3 7 - 9 9
8.
Люн
 3:1 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 3:0 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Брюне
 2:0 7 2 0 5 5 - 8 6
11.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 1:3 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
ИК Старт
 1:0 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
Весь список
  • 54'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
  • 46'
    Oskar Borgthorsson уходит с поля. Joakim Berg Nundal выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Ранхейм
    Ничья
    Согндаль
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