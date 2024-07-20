Тур: 15. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1147
0'
1:0
45' ГолСетер Йон-Хоу
2:0
53' ГолБюэ Бендик
62' Желтая карточкаJoakim Nundal
3:0
65' ГолGustav Mogensen
90'+5
Ход матча
45'
1:0
53'
2:0
62'
65'
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
-
-
-
17 Vetle Wenaas
-
26 Jorgen Bohle
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Ранхейм
Согндаль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.73
|Бюэ Бендик
|9
|0.6
|Gustav Mogensen
|2
|0.13
|Sander Amble Haugen
|1
|0.07
|Dennis Gaustad
|1
|0.07
|Vetle Wenaas
|1
|0.07
|Erik Toenne
|1
|0.07
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|6
|0.4
|Хинтса Оливер
|3
|0.2
|Эрикссон Феликс
|3
|0.2
|Флатакер Эрик
|3
|0.2
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.2
|Martin Hoeyland
|2
|0.13
|Mathias Oren
|1
|0.07
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Edmund Baidoo
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Joakim Nundal
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Согндаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Согндаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
12
Ранхейм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
29%
5
71%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
56%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
7
27%
9
43%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
6
23%
1
5%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
26%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
7
30%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3
Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5
Результаты матчей
Ранхейм
Согндаль
Точный счет
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
87
78
411
213
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5