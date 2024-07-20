  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Эребру
0:0
Конец матча
Эргрюте
0'
26' Желтая карточка
Маккью Эрик
84' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
90' Желтая карточка
Бакман Виктор
90'+7
1
Пальссон
Мальте
15
Бергмарк
Никлас
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
9
Гваргис
Питер
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
5
Christoffer
Styffe
6
Дюрестам
Микаэль
19
Андреассон
Антон
22
Сана
Тобиас
14
Полсон
Дэниел
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
15
Дальквист
Исак
26
Силисуфай
Эди
Эребру
4-4-2
Эргрюте
4-1-4-1

История личных встреч

Эребру
Эргрюте

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
2:0
А
2:2
А
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 8 (2) 0.53
Tobias Bjoernstad 2 0.13
Саид Мохаммед 2 0.13
Гваргис Питер 1 0.07
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.07
Adam Bark 1 0.07
Кроон Самуэль 1 0.07
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.4
Абукар Айдарус 3 0.2
Люндберг Виктор 2 0.13
Свенссон Уильям 2 0.13
Дюрестам Микаэль 2 0.13
Полсон Дэниел 1 0.07
Дальквист Исак 1 0.07
Christoffer Styffe 1 0.07
Виндехолл Чарли 1 0.07
Азулай Джонатан 1 (1) 0.07
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 6 0
Маккью Эрик 4 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 2 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 5 0
Дальквист Исак 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Виндехолл Чарли 2 0
Erion Sadiku 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
8
Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
5
50%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
6
46%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

16
20
3 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
6
38%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
3
15%
76-90

Пропущено

18
23
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
8
44%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2
Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0

Результаты матчей

Эребру
Эргрюте

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
7.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
10.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
9.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Эрик Маккью получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Судья начинает матч
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