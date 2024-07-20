Тур: 15.
0'
26' Желтая карточкаМаккью Эрик
84' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
90' Желтая карточкаБакман Виктор
90'+7
Ход матча
26'
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Эребру
Эргрюте
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|8 (2)
|0.53
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.13
|Саид Мохаммед
|2
|0.13
|Гваргис Питер
|1
|0.07
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.07
|Adam Bark
|1
|0.07
|Кроон Самуэль
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.4
|Абукар Айдарус
|3
|0.2
|Люндберг Виктор
|2
|0.13
|Свенссон Уильям
|2
|0.13
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.13
|Полсон Дэниел
|1
|0.07
|Дальквист Исак
|1
|0.07
|Christoffer Styffe
|1
|0.07
|Виндехолл Чарли
|1
|0.07
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.07
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|0
|Маккью Эрик
|4
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|5
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Виндехолл Чарли
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
8
Эребру
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
5
50%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
6
46%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
16
20
3 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
6
38%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
31%
3
15%
76-90
Пропущено
18
23
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
8
44%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2
Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0
Результаты матчей
Эребру
Эргрюте
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
510
213
312
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5