Тур: 15. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Хансен Торе
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЙохансен Стефан
15' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
38' Желтая карточкаКристиан Михельсен
77' Желтая карточкаВишне Эйрик
80' Желтая карточкаХорн Майер
85' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
1:0
90' ГолHenrik Meister
1:1
90' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90' Вторая желтая карточкаКристиан Михельсен
90' Желтая карточкаСеланн-Хеггебе Эуне
90'+11
Ход матча
10'
77'
80'
85'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
157 Количество передач 224
-
44 Владение мячом, % 56
17
Anders
Hiim
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сарпсборг-08
Бранн
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.41
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|6
|0.4
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.27
|Бергет Йо Инге
|3
|0.2
|Хрупалла Павел
|2
|0.13
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.13
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.13
|Вишне Эйрик
|1
|0.07
|Тебо Франклин
|1
|0.07
|Peter Reinhardsen
|1
|0.07
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Victor Halvorsen
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.35
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.29
|Финне Бор
|3
|0.18
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.18
|Нильсен Сиверт
|2
|0.12
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.12
|Кастро Никлас
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Варминг Магнус
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Шер Аймар
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Йохансен Стефан
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
12
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
6
50%
4
57%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
6
25%
8
31%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
25%
6
32%
61-75
7
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Бранн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё / Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0
Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Бранн
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
17
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
44
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
143
510
89
312
215
213
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3