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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча
Бранн
0'
10' Желтая карточка
Йохансен Стефан
15' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
38' Желтая карточка
Кристиан Михельсен
77' Желтая карточка
Вишне Эйрик
80' Желтая карточка
Хорн Майер
85' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
1:0
90' Гол
Henrik Meister
1:1
90' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90' Вторая желтая карточка
Кристиан Михельсен
90' Желтая карточка
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+11

Ход матча

10'
Йохансен Стефан
 
15'
Sondre Oerjasaeter
 
38'
Кристиан Михельсен
 
63'
 
Картум Сандер Эрик
Опсал Сакариас
70'
Бергет Йо Инге
Victor Halvorsen
 
71'
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
 
72'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
72'
 
Варминг Магнус
Матисен Ульрик
77'
Вишне Эйрик
 
79'
Мартинссон-Нгуали Серж
Йохансен Стефан
 
80'
 
Хорн Майер
85'
 
Кнудсен Фредрик
86'
Daniel Job
Сандер Кристиансен
 
87'
Кох Менно
Скиппер Антон
 
90'
Henrik Meister
(Anders Hiim)
1:0
90'
1:1
Селанн-Хеггебе Эуне
(Варминг Магнус)
90'
Кристиан Михельсен
 
90'
 
Селанн-Хеггебе Эуне

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 157 Количество передач 224
  • 44 Владение мячом, % 56
13
Эрикссон
Карлйохан
72
Сандер
Кристиансен
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
20
Peter
Reinhardsen
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
5
Опсал
Сакариас
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Бранн

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
ТМК
3:3
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
3:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.41
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 6 0.4
Sondre Oerjasaeter 4 0.27
Бергет Йо Инге 3 0.2
Хрупалла Павел 2 0.13
Йохансен Стефан 2 (1) 0.13
Сандберг Никлас 2 (2) 0.13
Вишне Эйрик 1 0.07
Тебо Франклин 1 0.07
Peter Reinhardsen 1 0.07
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0
Victor Halvorsen 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Сандер Кристиансен 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.35
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.29
Финне Бор 3 0.18
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.18
Нильсен Сиверт 2 0.12
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.12
Кастро Никлас 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Варминг Магнус 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Шер Аймар 2 0
Henrik Meister 2 0
Sondre Oerjasaeter 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Йохансен Стефан 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Anders Hiim 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

11
12
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
6
50%
4
57%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
3
13%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
6
25%
8
31%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
25%
6
32%
61-75
7
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Бранн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё / Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0
Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Бранн

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
10
1.5
8
9
3
12
2.5
2
15
2
13
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
КФУМ Осло
 14 4 6 4 19 - 20 18
9.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
10.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
11.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Хёугесунн
 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 15 4 2 9 17 - 24 14
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
13.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Рефери не любит споров - именно за это Кристиан Михельсен сейчас получил желтую
    • 15'
      Sondre Oerjasaeter тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 10'
      Йохансен Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:1 Бранн онлайн

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