Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:0
Второй тайм: 88'
0'
2' Желтая карточкаЛоу Дэмион
1:0
10' ГолГаздаг Даниэль
20' Желтая карточкаУре Микаэль
2:0
39' ГолГаздаг Даниэль
60' Желтая карточкаМьюл Алекс
61' Желтая карточкаЭллиотт Джек
67' Желтая карточкаБауэр Джош
76' Желтая карточкаГодой Анибал
Ход матча
2'
10'
1:0
20'
39'
2:0
60'
61'
67'
75'
76'
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
47 Джонс ИсайяПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
120
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|13 (4)
|0.52
|Уре Микаэль
|6
|0.24
|Карранса Хулиан
|6
|0.24
|Барибо Тай
|6
|0.24
|Салливан Куинн
|3
|0.12
|МакГлинн Джек
|3
|0.12
|Бедойя Алехандро
|2
|0.08
|Буэно Хесус
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.32
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.2
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.12
|Бойд Тайлер
|2
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|5
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Анунга Брайан
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Нэшвилл
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
4
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нэшвилл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
15
16
Филадельфия Юнион
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Нэшвилл
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
8
44%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
6
32%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
28%
7
35%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
4
20%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Забито
43
28
16 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
7%
1
4%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
9
21%
7
25%
31-45
12
28%
4
14%
46-60
6
14%
3
11%
61-75
9
21%
7
25%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
4
10%
3
9%
1-15
5
12%
9
26%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
10
24%
6
18%
46-60
3
7%
5
15%
61-75
11
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
5 раз 21%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
58
111
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
93
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
177
159
717
519
123
123
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8