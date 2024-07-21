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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
2' Желтая карточка
Лоу Дэмион
1:0
10' Гол
Газдаг Даниэль
20' Желтая карточка
Уре Микаэль
2:0
39' Гол
Газдаг Даниэль
60' Желтая карточка
Мьюл Алекс
61' Желтая карточка
Эллиотт Джек
67' Желтая карточка
Бауэр Джош
76' Желтая карточка
Годой Анибал
3:0
89' Гол
Газдаг Даниэль
90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
44
Коллман
Брент
23
Вашингтон
Тейлор
27
Анунга
Брайан
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
21
Аджаго
Форстер
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
0:0
М
0:2
ТМК
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (4) 0.56
Уре Микаэль 6 0.24
Карранса Хулиан 6 0.24
Барибо Тай 6 0.24
Салливан Куинн 3 0.12
МакГлинн Джек 3 0.12
Бедойя Алехандро 2 0.08
Буэно Хесус 2 0.08
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.32
Мухтар Хани 5 (3) 0.2
Банбери Тил 3 (2) 0.12
Бойд Тайлер 2 0.08
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Мур Шак 1 0.04
Циммерман Уокер 1 0.04
Мьюл Алекс 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Махер Джек 1 0.04
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 5 1
Бедойя Алехандро 6 0
Лоу Дэмион 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Флэк Леон 2 0
Семмле Оливер 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Мухтар Хани 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Анунга Брайан 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Сарридж Сэм 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Аджаго Форстер 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Нэшвилл
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
4
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нэшвилл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

15
16
Филадельфия Юнион
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Нэшвилл
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
8
38%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
19%
3
38%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
4
18%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
28%
7
35%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
4
20%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
36%
4
27%
76-90

Забито

46
28
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
4
9%
1
4%
1-15
4
9%
6
21%
16-30
10
22%
7
25%
31-45
12
26%
4
14%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
10
22%
7
25%
76-90

Пропущено

41
37
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
4
10%
4
11%
1-15
5
12%
9
24%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
10
24%
6
16%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
11
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
17
8
16
9
1.5
7
18
6
19
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 24 14 5 5 47 - 30 47
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 34 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 50 - 33 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 24 11 5 8 40 - 33 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 49 - 42 38
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 27 37
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 25 10 7 8 48 - 39 37
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 25 10 7 8 34 - 28 37
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 18 28
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 27 - 16 24
7.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 10 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 22 - 21 19
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 15 (9)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Мьюл Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Уре Микаэль сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
    • 20'
      Уре Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Флэк Леон сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
    • 2'
      Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Нэшвилл онлайн

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