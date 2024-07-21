Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПолстер Мэтт
30' Желтая карточкаАрреага Хавьер
36' Желтая карточкаИбеага Себастьен
49' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
1:0
65' Гол в свои воротаБерджесс Нкоси
70' Желтая карточкаВуд Бобби
90' Желтая карточкаИвачич Альяз
90' Желтая карточкаКесслер Генри
1:1
90' ПенальтиАрриола Пол
90'+14
Ход матча
20'
30'
36'
49'
65'
1:0
70'
74'
90'
90'
90'
1:1
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
14
Харкс
Иэн
17
Вуд
Бобби
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
12
Сент
Карл
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Marcos Dias
-
32 Malcolm Fry
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
-
-
41 Tarik Scott
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|8
|0.35
|Хиль Карлес
|5
|0.22
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.09
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Хиль Начо
|1
|0.04
|Бак Ноуэл
|1
|0.04
|Харкс Иэн
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|13 (1)
|0.52
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.16
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.12
|Арриола Пол
|3 (1)
|0.12
|Фаррингтон Логан
|2
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.08
|Берджесс Нкоси
|2
|0.08
|Льетгет Себастьян
|1
|0.04
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Кесслер Генри
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Харкс Иэн
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Арриола Пол
|5
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
13
Нью-Инглэнд Революшн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
5
23
Нью-Инглэнд Революшн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Даллас
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
10
36
Голы по времени матча
Забито
12
13
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
33%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
9
36%
6
29%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
4
16%
16-30
1
10%
4
16%
31-45
2
20%
7
28%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
2
20%
4
16%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
7
30%
4
22%
76-90
Забито
22
38
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
4
18%
3
8%
1-15
5
23%
5
13%
16-30
5
23%
5
13%
31-45
2
9%
9
24%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
3
14%
7
18%
76-90
Пропущено
48
39
16 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
6%
5
13%
1-15
4
8%
7
18%
16-30
9
19%
4
10%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
16
33%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1
Даллас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
211
94
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
102
37
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
214
518
1114
122
421
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|47 - 30
|47
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 34
|47
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|50 - 33
|44
|4.
|0:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|40 - 33
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|49 - 42
|38
|6.
|2:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 27
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|48 - 39
|37
|8.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 28
|37
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 16
|24
|7.
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 21
|19
|5.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|15 (9)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8