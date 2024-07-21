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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Конец матча
Даллас
0'
20' Желтая карточка
Полстер Мэтт
30' Желтая карточка
Арреага Хавьер
36' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
49' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
1:0
65' Гол в свои ворота
Берджесс Нкоси
70' Желтая карточка
Вуд Бобби
90' Желтая карточка
Ивачич Альяз
90' Желтая карточка
Кесслер Генри
1:1
90' Пенальти
Арриола Пол
90'+14
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
3
Арреага
Хавьер
25
Peyton
Miller
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
14
Харкс
Иэн
26
Макнамара
Томас
17
Вуд
Бобби
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
8
Льетгет
Себастьян
12
Сент
Карл
16
Нтсабеленг
Тсики
7
Арриола
Пол
23
Фаррингтон
Логан
77
Камунго
Бернард
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Даллас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
4 победы 2 ничьи 12 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
ОК
4:2
М
2:4
М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 8 0.35
Хиль Карлес 5 0.22
Боатенг Эммануль II 2 0.09
Байрактаревич Есмир 2 0.09
Чанкалай Томас 2 0.09
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Джонс Дехуан 0 0
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 13 (1) 0.52
Феррейра Хесус 4 (1) 0.16
Дельгадо Патриксон 3 0.12
Арриола Пол 3 (1) 0.12
Фаррингтон Логан 2 0.08
Ильяраменди Асьер 2 0.08
Берджесс Нкоси 2 0.08
Льетгет Себастьян 1 0.04
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0
Нтсабеленг Тсики 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Арреага Хавьер 6 0
Кесслер Генри 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Панайоту Джек 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибеага Себастьен 6 0
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
13
Нью-Инглэнд Революшн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

5
23
Нью-Инглэнд Революшн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Даллас
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

10
36

Голы по времени матча

Забито

12
13
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
33%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
5
20%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
9
36%
6
29%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
4
16%
16-30
1
10%
4
16%
31-45
2
20%
7
28%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
2
20%
4
16%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
7
30%
4
22%
76-90

Забито

22
38
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
4
18%
3
8%
1-15
5
23%
5
13%
16-30
5
23%
5
13%
31-45
2
9%
9
24%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
3
14%
7
18%
76-90

Пропущено

48
39
16 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
6%
5
13%
1-15
4
8%
7
18%
16-30
9
19%
4
10%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
16
33%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1
Даллас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Даллас

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
9
4
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
4
5
18
1.5
11
14
1
22
2.5
4
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 24 14 5 5 47 - 30 47
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 34 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 50 - 33 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 24 11 5 8 40 - 33 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 49 - 42 38
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 27 37
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 25 10 7 8 48 - 39 37
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 25 10 7 8 34 - 28 37
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 18 28
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 27 - 16 24
7.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 10 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 22 - 21 19
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 15 (9)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
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    • 65'
      Г О О О О Л - Берджесс Нкоси уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 49'
      Берджесс Нкоси получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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