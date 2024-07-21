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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:1
Второй тайм: 88'
Торонто
0'
30' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
0:1
38' Гол
Ларьи Ричи
53' Желтая карточка
О'Нил Шейн
74' Желтая карточка
Ларьи Ричи
85' Желтая карточка
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуаньер
Матьё
28
Вильсен
Жюль-Антони
11
Ласситер
Ариэль
17
Мартинес
Хосеф
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
27
О'Нил
Шейн
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
22
Ларьи
Ричи
8
Лонгстафф
Мэттью
47
Томпсон
Коси
21
Осорио
Джонатан
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
ФК Монреаль
3-4-2-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Торонто

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед

36 матчей

41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

М
5:1
М
2:3
М
2:0
М
3:4
М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2.11
1.39

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

1.89
1.42

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

47
63

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.24
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.2
Коккаро Матиас 4 (2) 0.16
Ласситер Ариэль 3 0.12
Тейшейра Руан 2 0.08
Вильсен Жюль-Антони 2 0.08
Янков Доминик 2 0.08
Дюк Брайс 2 0.08
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.08
Пьетт Самюэль 1 0.04
Фернандо Алварез 1 0.04
Тойе Мейсон 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.31
Овусу Принс-Осеи 6 0.23
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.15
Этьенн Дерик 3 0.12
Лонгстафф Мэттью 2 0.08
Спайсер Тайрис 2 0.08
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Ларьи Ричи 1 0.04
Франклин Кобе 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 7 0
Ласситер Ариэль 5 1
Эдвардс Рахим 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 7 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 6 0
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
7
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Торонто
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

10
13
ФК Монреаль
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Торонто
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

32
19

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
7
37%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
40%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
5
31%
3
12%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
3
19%
10
38%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
6
43%
2
9%
61-75
2
14%
6
27%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
12%
0
0%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
8
24%
5
23%
46-60
2
6%
5
23%
61-75
10
30%
7
32%
76-90

Забито

33
32
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
6
18%
5
16%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
8
24%
2
6%
61-75
6
18%
10
31%
76-90

Пропущено

49
48
22 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
4
8%
2
4%
1-15
11
22%
5
10%
16-30
7
14%
7
15%
31-45
11
22%
9
19%
46-60
3
6%
8
17%
61-75
13
27%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3

Результаты матчей

ФК Монреаль
Торонто

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
6
11
13
1.5
9
16
4
20
2.5
3
22
2
22
3.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 25 9 6 10 39 - 41 33
10.
Остин
 1:1 Заявка 25 8 7 10 27 - 36 31
11.
Даллас
 0:1 Заявка 25 8 5 12 37 - 39 29
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 25 5 10 10 32 - 45 25
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 26 6 5 15 40 - 52 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 4 2 19 31 - 60 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 1:3 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 25 10 7 8 29 - 26 37
7.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 1:0 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 25 6 9 10 44 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 25 6 8 11 26 - 38 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 23 8 1 14 23 - 46 25
15.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 0:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 1:1 Заявка 13 6 4 3 21 - 18 22
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 4 3 6 25 - 26 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 1:3 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 23 16
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 12 1 5 6 18 - 29 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 1 1 10 18 - 35 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 12 0 3 9 11 - 22 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:3 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 16 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Ларьи Ричи бьет в цель!
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    • Лучшие коэффициенты
    ФК Монреаль
    Ничья
    Торонто
    7.80
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    4.45
    4.10
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    Торонто
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