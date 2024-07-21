Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
0:1
38' ГолЛарьи Ричи
53' Желтая карточкаО'Нил Шейн
74' Желтая карточкаЛарьи Ричи
85' Желтая карточкаПетретта Рауль
90'+6
Ход матча
30'
38'
0:1
53'
67'
74'
85'
27
О'Нил
Шейн
22
Ларьи
Ричи
47
Томпсон
Коси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
ФК Монреаль
Торонто
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 14 побед
36 матчей
41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
2.11
1.39
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
1.89
1.42
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
47
63
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.24
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.2
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.16
|Ласситер Ариэль
|3
|0.12
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.08
|Янков Доминик
|2
|0.08
|Дюк Брайс
|2
|0.08
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.08
|Пьетт Самюэль
|1
|0.04
|Фернандо Алварез
|1
|0.04
|Тойе Мейсон
|1
|0.04
|Опоку Квадво
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.31
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.15
|Этьенн Дерик
|3
|0.12
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.08
|Спайсер Тайрис
|2
|0.08
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Керр Деандре
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|7
|0
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Эдвардс Рахим
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|7
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Томпсон Коси
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
7
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Торонто
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
10
13
ФК Монреаль
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Торонто
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
32
19
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
19
11
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
7
37%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Пропущено
17
26
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
3
12%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
3
18%
10
38%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
6
43%
2
9%
61-75
2
14%
6
27%
76-90
Пропущено
33
22
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
12%
0
0%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
8
24%
5
23%
46-60
2
6%
5
23%
61-75
10
30%
7
32%
76-90
Забито
33
33
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
6
18%
5
15%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
7
21%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
8
24%
2
6%
61-75
6
18%
10
30%
76-90
Пропущено
50
48
23 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
8%
2
4%
1-15
11
22%
5
10%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
11
22%
9
19%
46-60
3
6%
8
17%
61-75
13
26%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Результаты матчей
ФК Монреаль
Торонто
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
210
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
58
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
206
1114
917
421
323
223
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|47 - 30
|47
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 34
|47
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|50 - 33
|44
|4.
|0:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|40 - 33
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|49 - 42
|38
|6.
|2:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 27
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|48 - 39
|37
|8.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 28
|37
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 16
|24
|7.
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 21
|19
|5.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|15 (9)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8