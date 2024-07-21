Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
3:1
Второй тайм: 88'
0'
1:0
7' ГолМорган Льюис
2:0
52' ГолДанкан Кайл
3:0
60' ГолМорган Льюис
3:1
71' ГолБэрд Кори
80' Желтая карточкаНилис Дилан
Ход матча
7'
1:0
52'
2:0
60'
60'
71'
3:1
80'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Нилис
Дилан
3
Эйле
Ноа
32
Мерфи
Ян
14
Келлер
Кипп
7
Кубо
Юя
15
Хэлси
Бретт
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.11
Среднее время на гол
72
81
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.48
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.24
|Маноэль Элиас
|5 (1)
|0.2
|Харпер Кэмерон
|5
|0.2
|Кармона Викельман
|3
|0.12
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.44
|Кубо Юя
|9
|0.36
|Орельяно Лука
|5
|0.2
|Келси Кевин
|5
|0.2
|Буха Павел
|4
|0.16
|Асад Ямиль
|2
|0.08
|Бэрд Кори
|2
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.08
|Сантос Сержио II
|2
|0.08
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Робинсон Майлз
|3
|1
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Цинциннати
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
4
2
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Цинциннати
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
15
18
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Цинциннати
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
4
22%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
3
20%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Забито
39
45
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
2
5%
5
11%
1-15
7
18%
2
4%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
8
21%
13
29%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
10
26%
9
20%
76-90
Пропущено
30
28
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
8
27%
0
0%
1-15
1
3%
9
32%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
4
13%
5
18%
46-60
9
30%
7
25%
61-75
6
20%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Цинциннати
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3
Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
94
74
49
47
310
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
74
112
38
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1311
1113
519
618
321
420
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8