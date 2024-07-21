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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
3:1
Второй тайм: 88'
Цинциннати
0'
1:0
7' Гол
Морган Льюис
2:0
52' Гол
Данкан Кайл
3:0
60' Гол
Морган Льюис
3:1
71' Гол
Бэрд Кори
80' Желтая карточка
Нилис Дилан
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
6
Данкан
Кайл
17
Харпер
Кэмерон
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
9
Морган
Льюис
11
Маноэль
Элиас
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
32
Мерфи
Ян
14
Келлер
Кипп
7
Кубо
Юя
15
Хэлси
Бретт
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
22
Валенсуэла
Херардо
17
Сантос
Сержио
II
19
Келси
Кевин
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
3:0
М
1:2
М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.11

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.48
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.24
Маноэль Элиас 5 (1) 0.2
Харпер Кэмерон 5 0.2
Кармона Викельман 3 0.12
Ванзейр Данте 2 0.08
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Данкан Кайл 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.44
Кубо Юя 9 0.36
Орельяно Лука 5 0.2
Келси Кевин 5 0.2
Буха Павел 4 0.16
Асад Ямиль 2 0.08
Бэрд Кори 2 0.08
Бупендза Аарон 2 0.08
Сантос Сержио II 2 0.08
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Йедлин Деандре 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Робинсон Майлз 3 1
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Цинциннати
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

4
2
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Цинциннати
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

15
18
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Цинциннати
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
4
19%
6
25%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
4
22%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
7
35%
3
20%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Забито

39
45
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
2
5%
5
11%
1-15
7
18%
2
4%
16-30
6
15%
7
16%
31-45
8
21%
13
29%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
10
26%
9
20%
76-90

Пропущено

30
28
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
8
27%
0
0%
1-15
1
3%
9
32%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
4
13%
5
18%
46-60
9
30%
7
25%
61-75
6
20%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Цинциннати
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3
Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
4
1.5
4
9
4
7
2.5
3
10
2
9
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
7
4
1
12
2.5
3
8
1
12
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
13
11
1.5
11
13
5
19
2.5
6
18
3
21
3.5
4
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 25 9 6 10 39 - 41 33
10.
Остин
 1:1 Заявка 25 8 7 10 27 - 36 31
11.
Даллас
 0:1 Заявка 25 8 5 12 37 - 39 29
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 25 5 10 10 32 - 45 25
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 26 6 5 15 40 - 52 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 4 2 19 31 - 60 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 1:3 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 25 10 7 8 29 - 26 37
7.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 1:0 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 25 6 9 10 44 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 25 6 8 11 26 - 38 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 23 8 1 14 23 - 46 25
15.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 0:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 1:1 Заявка 13 6 4 3 21 - 18 22
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 4 3 6 25 - 26 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 1:3 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 23 16
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 12 1 5 6 18 - 29 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 1 1 10 18 - 35 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 12 0 3 9 11 - 22 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:3 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 16 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
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