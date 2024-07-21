  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:1
Второй тайм: 90+'
Коламбус Крю
0'
25' Желтая карточка
Муюмба Тристан
29' Желтая карточка
Чеберко Евгений
0:1
36' Гол
Росси Диего
1:1
60' Гол
Грегерсен Стиан
2:1
77' Гол
Грегерсен Стиан
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
2
Эрнандес
Рональд
6
Слиш
Бартош
35
Фортьюн
Аджани
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
29
Тьяре
Джамал
16
Силва
Алешандре
1
Ахен
Николас
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
20
Мэцан
Александру
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Атланта Юнайтед
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:0
М
4:2
М
4:2
М
2:0
М
1:1
М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.45

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.09
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 6 0.24
Риос Даниэль 6 0.24
Альмада Тьяго 6 (2) 0.24
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.2
Тьяре Джамал 5 0.2
Грегерсен Стиан 2 0.08
Силва Алешандре 2 0.08
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.57
Росси Диего 9 (1) 0.39
Кристиан Рамирез 7 0.3
Фарси Мохамед 3 0.13
Арфстен Макс 3 0.13
Рассел-Роу Джейсен 3 0.13
Моррис Эйдан 2 0.09
Морейра Стивен 2 0.09
Хинестроза Марино 2 0.09
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 6 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Уильямс Дэррик 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 4 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
20
Атланта Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Коламбус Крю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

19
13
3 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
6
46%
76-90

Забито

10
21
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
6
29%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Забито

33
46
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
2
6%
2
4%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
8
24%
8
17%
31-45
7
21%
10
22%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
7
21%
11
24%
76-90

Пропущено

35
20
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
4
11%
3
15%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
9
26%
1
5%
46-60
9
26%
3
15%
61-75
6
17%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
3
1.5
6
5
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
7
4
1
11
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
3
11
13
1.5
13
9
3
21
2.5
8
14
1
23
3.5
4
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 25 9 6 10 39 - 41 33
10.
Остин
 1:1 Заявка 25 8 7 10 27 - 36 31
11.
Даллас
 0:1 Заявка 25 8 5 12 37 - 39 29
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 25 5 10 10 32 - 45 25
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 26 6 5 15 40 - 52 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 4 2 19 31 - 60 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 1:3 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 25 10 7 8 29 - 26 37
7.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 1:0 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 25 6 9 10 44 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 25 6 8 11 26 - 38 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 23 8 1 14 23 - 46 25
15.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 0:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 1:1 Заявка 13 6 4 3 21 - 18 22
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 4 3 6 25 - 26 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 1:3 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 23 16
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 12 1 5 6 18 - 29 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 1 1 10 18 - 35 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 12 0 3 9 11 - 22 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:3 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 16 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • 29'
    Чеберко Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Муюмба Тристан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Коламбус Крю
4.25
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5.24
26.00
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