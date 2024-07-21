Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
25' Желтая карточкаМуюмба Тристан
29' Желтая карточкаЧеберко Евгений
0:1
36' ГолРосси Диего
1:1
60' ГолГрегерсен Стиан
2:1
77' ГолГрегерсен Стиан
Ход матча
25'
29'
36'
0:1
60'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
29
Тьяре
Джамал
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Cole Johnson
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.45
Среднее время на гол
62
61
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.09
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.24
|Риос Даниэль
|6
|0.24
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.24
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.2
|Тьяре Джамал
|5
|0.2
|Грегерсен Стиан
|2
|0.08
|Силва Алешандре
|2
|0.08
|Уайли Калеб
|1
|0.04
|Слиш Бартош
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.57
|Росси Диего
|9 (1)
|0.39
|Кристиан Рамирез
|7
|0.3
|Фарси Мохамед
|3
|0.13
|Арфстен Макс
|3
|0.13
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.13
|Моррис Эйдан
|2
|0.09
|Морейра Стивен
|2
|0.09
|Хинестроза Марино
|2
|0.09
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|6
|1
|Леннон Брукс
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
20
Атланта Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Коламбус Крю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Пропущено
19
13
3 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
6
46%
76-90
Забито
10
21
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
6
29%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Забито
33
46
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
2
6%
2
4%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
8
24%
8
17%
31-45
7
21%
10
22%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
7
21%
11
24%
76-90
Пропущено
35
20
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
4
11%
3
15%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
9
26%
1
5%
46-60
9
26%
3
15%
61-75
6
17%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
93
65
210
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
210
74
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
193
1113
139
321
814
123
418
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8