Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
1:1
Второй тайм: 88'
0'
13' Желтая карточкаАраухо Сесар
43' Желтая карточкаСэндс Джеймс
1:0
52' ГолЭнрике Рамиро
1:1
57' ГолВольф Ханнес
70' Желтая карточкаТанасиевич Страхиня
71' Желтая карточкаВольф Ханнес
Ход матча
13'
43'
52'
1:0
57'
1:1
71'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
80
Хаак
Джастин
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
-
30 Фриман АлексЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
1.25
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|8 (1)
|0.32
|Макгуайр Дункан
|7
|0.28
|Энрике Рамиро
|4
|0.16
|Охеда Мартин
|3
|0.12
|Ангуло Иван
|3
|0.12
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.12
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.08
|Линн Джек
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|8
|0.32
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.32
|Вольф Ханнес
|5
|0.2
|Охеда Агустин
|3
|0.12
|Бакрар Монсеф
|3
|0.12
|Фернандес Джулиан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Перея Андрес
|2
|0.08
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|8
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Шлегель Родриго
|2
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Энрике Рамиро
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|8
|1
|Паркс Китон
|4
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Фриз Мэтт
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Орландо Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
18
22
Орландо Сити
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
1
7%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
5%
4
16%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
8
40%
9
36%
76-90
Пропущено
25
14
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
8
32%
2
14%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
20%
3
21%
61-75
3
12%
4
29%
76-90
Забито
35
35
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
9%
6
17%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
29%
12
34%
76-90
Пропущено
40
29
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
10
25%
5
17%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
2
5%
7
24%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
9
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
93
29
210
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
85
39
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
177
1212
1212
618
321
222
222
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8