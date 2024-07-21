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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 88'
Нью-Йорк Сити
0'
13' Желтая карточка
Араухо Сесар
43' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
1:0
52' Гол
Энрике Рамиро
1:1
57' Гол
Вольф Ханнес
70' Желтая карточка
Танасиевич Страхиня
71' Желтая карточка
Вольф Ханнес
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
18
Макфарлейн
Кристиан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
80
Хаак
Джастин
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 8 (1) 0.32
Макгуайр Дункан 7 0.28
Энрике Рамиро 4 0.16
Охеда Мартин 3 0.12
Ангуло Иван 3 0.12
Муриэль Луис 3 (1) 0.12
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.08
Линн Джек 2 0.08
Лодейро Николас 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 8 0.32
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.32
Вольф Ханнес 5 0.2
Охеда Агустин 3 0.12
Бакрар Монсеф 3 0.12
Фернандес Джулиан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Перея Андрес 2 0.08
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Магно Таллес 1 (1) 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 8 0
Янссон Робин 6 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Дункан 4 0
Шлегель Родриго 2 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 8 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Танасиевич Страхиня 3 0
Хаак Джастин 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Орландо Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

18
22
Орландо Сити
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
1
7%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
5%
4
16%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
8
40%
9
36%
76-90

Пропущено

25
14
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
8
32%
2
14%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
20%
3
21%
61-75
3
12%
4
29%
76-90

Забито

35
35
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
9%
6
17%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
10
29%
12
34%
76-90

Пропущено

40
29
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
10
25%
5
17%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
2
5%
7
24%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3
2
9
2.5
2
10
2
9
3.5
2
10
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
8
5
1.5
3
9
4
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
17
7
12
12
1.5
12
12
6
18
2.5
3
21
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 25 9 6 10 39 - 41 33
10.
Остин
 1:1 Заявка 25 8 7 10 27 - 36 31
11.
Даллас
 0:1 Заявка 25 8 5 12 37 - 39 29
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 25 5 10 10 32 - 45 25
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 26 6 5 15 40 - 52 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 4 2 19 31 - 60 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 1:3 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 25 10 7 8 29 - 26 37
7.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 1:0 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 25 6 9 10 44 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 25 6 8 11 26 - 38 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 23 8 1 14 23 - 46 25
15.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 0:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 1:1 Заявка 13 6 4 3 21 - 18 22
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 4 3 6 25 - 26 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 1:3 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 23 16
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 12 1 5 6 18 - 29 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 1 1 10 18 - 35 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 12 0 3 9 11 - 22 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:3 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 16 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Лучшие коэффициенты
    Орландо Сити
    Ничья
    Нью-Йорк Сити
    4.00
    3.75
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    6.20
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    Нью-Йорк Сити
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