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Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
13' Желтая карточка
Араухо Сесар
43' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
1:0
52' Гол
Энрике Рамиро
1:1
57' Гол
Вольф Ханнес
70' Желтая карточка
Танасиевич Страхиня
71' Желтая карточка
Вольф Ханнес
90' Желтая карточка
Хаак Джастин
90'+9
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
18
Макфарлейн
Кристиан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
80
Хаак
Джастин
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 8 (1) 0.32
Макгуайр Дункан 7 0.28
Энрике Рамиро 4 0.16
Охеда Мартин 3 0.12
Ангуло Иван 3 0.12
Муриэль Луис 3 (1) 0.12
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.08
Линн Джек 2 0.08
Лодейро Николас 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 8 0.32
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.32
Вольф Ханнес 5 0.2
Охеда Агустин 3 0.12
Бакрар Монсеф 3 0.12
Фернандес Джулиан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Перея Андрес 2 0.08
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Магно Таллес 1 (1) 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 8 0
Янссон Робин 6 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Дункан 4 0
Шлегель Родриго 2 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 8 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Танасиевич Страхиня 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Орландо Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

18
22
Орландо Сити
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
1
6%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
5%
4
16%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
8
40%
9
36%
76-90

Пропущено

25
14
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
8
32%
2
14%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
20%
3
21%
61-75
3
12%
4
29%
76-90

Забито

36
36
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
8%
6
17%
1-15
9
25%
3
8%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
5
14%
3
8%
61-75
10
28%
12
33%
76-90

Пропущено

41
30
22 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
10
24%
5
17%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
3
7%
8
27%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
9
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
9
3
2
10
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
18
7
12
13
1.5
12
13
6
19
2.5
3
22
2
23
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 24 14 5 5 47 - 30 47
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 34 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 50 - 33 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 24 11 5 8 40 - 33 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 49 - 42 38
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 27 37
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 25 10 7 8 48 - 39 37
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 25 10 7 8 34 - 28 37
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 18 28
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 27 - 16 24
7.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 10 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 22 - 21 19
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 15 (9)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Сэндс Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Араухо Сесар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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