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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Чикаго Файр
Прогнозы 119
Интер Майами 95.8% (114)
X 2.5% (3)
Чикаго Файр 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Чикаго Файр
4.20
4.47
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4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
5
Бускетс
Серхио
18
Альба
Жорди
55
Редондо
Федерико
42
Брайт
Янник
7
Рохас
Матиас
24
Грессель
Юлиан
9
Суарес
Луис
16
Тейлор
Роберт
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
Интер Майами
4-3-3
Чикаго Файр
4-4-2

История личных встреч

Интер Майами
Чикаго Файр

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
4:1
М
2:3
М
3:1
М
0:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

41
77

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.5
Суарес Луис 12 0.5
Кампана Леонардо 5 0.21
Тейлор Роберт 4 0.17
Альба Жорди 3 0.13
Гомес Диего 3 0.13
Рохас Матиас 3 0.13
Кремаски Бенджамин 3 0.13
Редондо Федерико 2 0.08
Фрэй Ян 2 0.08
Афонсо Лео 2 0.08
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 0.38
Гутьеррес Брайан 5 (1) 0.21
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.21
Герберс Фабиан 2 0.08
Шакири Джердан 2 (2) 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Хименес Гастон 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Кцихос Рафаэль 0 0
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 9 1
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Редондо Федерико 3 0
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кремаски Бенджамин 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Фрэй Ян 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Теран Карлос 3 1
Гутьеррес Брайан 4 0
Кейперс Уго 2 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Наварро Федерико 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
9
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Чикаго Файр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

22
13
Интер Майами
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Чикаго Файр
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

32
22

Голы по времени матча

Забито

33
14
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
6
18%
0
0%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
4
12%
2
14%
31-45
7
21%
5
36%
46-60
7
21%
3
21%
61-75
6
18%
2
14%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
8
53%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
6
29%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
6
29%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

56
29
23 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
11%
1
3%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
10
18%
5
17%
31-45
11
20%
5
17%
46-60
10
18%
5
17%
61-75
12
21%
10
34%
76-90

Пропущено

36
40
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
8
22%
6
15%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
10
28%
8
20%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
4
11%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1

Результаты матчей

Интер Майами
Чикаго Файр

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
4
8
5
7
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
17
7
1.5
7
17
9
15
2.5
3
21
3
21
3.5
3
21
2
22
4.5
1
23
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 38 - 41 30
10.
Остин
 Заявка 24 8 6 10 26 - 35 30
11.
Даллас
 Заявка 24 8 5 11 37 - 38 29
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 5 14 40 - 51 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 4 10 10 31 - 45 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 4 2 18 31 - 59 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 22 12 7 3 46 - 20 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 9 11 4 39 - 30 38
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 11 4 9 35 - 29 37
6.
Шарлотт
 Заявка 24 10 6 8 28 - 25 36
7.
Орландо Сити
 Заявка 24 9 6 9 38 - 37 33
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 6 9 9 34 - 48 27
9.
Торонто
 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
Нэшвилл
 Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 6 7 11 33 - 35 25
13.
Чикаго Файр
 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 5 9 10 42 - 42 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 7 1 14 22 - 46 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 6 5 0 22 - 9 23
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 4 3 5 23 - 19 15
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 2 4 6 18 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 0 5 6 17 - 29 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Шарлотт
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
15.
Торонто
 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Чикаго Файр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 119
    Интер Майами 95.8% (114)
    X 2.5% (3)
    Чикаго Файр 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Чикаго Файр
    4.20
    4.47
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    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами - Чикаго Файр

    Исход игры
    Интер Майами
    95.8% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Чикаго Файр
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.96% (70)
    Меньше
    32.04% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    68.93% (71)
    Нет
    31.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    39.2% (47)
    2:0 Интер Майами
    20.8% (25)
    3:1 Интер Майами
    15.8% (19)
    1:0 Интер Майами
    5% (6)
    3:2 Интер Майами
    2.5% (3)
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