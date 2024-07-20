Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
34
Брэди
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Интер Майами
Чикаго Файр
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
41
77
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.5
|Суарес Луис
|12
|0.5
|Кампана Леонардо
|5
|0.21
|Тейлор Роберт
|4
|0.17
|Альба Жорди
|3
|0.13
|Гомес Диего
|3
|0.13
|Рохас Матиас
|3
|0.13
|Кремаски Бенджамин
|3
|0.13
|Редондо Федерико
|2
|0.08
|Фрэй Ян
|2
|0.08
|Афонсо Лео
|2
|0.08
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9
|0.38
|Гутьеррес Брайан
|5 (1)
|0.21
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.21
|Герберс Фабиан
|2
|0.08
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|9
|1
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Вейгандт Марсело
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Редондо Федерико
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кремаски Бенджамин
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Фрэй Ян
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
9
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Чикаго Файр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
22
13
Интер Майами
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Чикаго Файр
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
32
22
Голы по времени матча
Забито
33
14
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
6
18%
0
0%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
4
12%
2
14%
31-45
7
21%
5
36%
46-60
7
21%
3
21%
61-75
6
18%
2
14%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
8
53%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
6
29%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
6
29%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Забито
56
29
23 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
11%
1
3%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
10
18%
5
17%
31-45
11
20%
5
17%
46-60
10
18%
5
17%
61-75
12
21%
10
34%
76-90
Пропущено
36
40
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
8
22%
6
15%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
10
28%
8
20%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
4
11%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Чикаго Файр
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
57
210
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
84
39
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
168
177
717
915
321
321
321
222
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|38 - 41
|30
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 38
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 51
|23
|13.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|31 - 45
|22
|14.
|Заявка
|24
|4
|2
|18
|31 - 59
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|46 - 20
|43
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 30
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|35 - 29
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|28 - 25
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|38 - 37
|33
|8.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|34 - 48
|27
|9.
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|42 - 42
|24
|15.
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 19
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|17 - 29
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Чикаго Файр
Исход игры
Интер Майами
95.8% (115)
Ничья
2.5% (3)
Чикаго Файр
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.96% (70)
Меньше
32.04% (33)
Обе команды забьют
Да
68.93% (71)
Нет
31.07% (32)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
39.2% (47)
2:0 Интер Майами
20.8% (25)
3:1 Интер Майами
15.8% (19)
1:0 Интер Майами
5% (6)
3:2 Интер Майами
2.5% (3)
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