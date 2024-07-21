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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:1
Первый тайм: 45+'
Шарлотт
0'
1:0
11' Гол
Ринг Александр
1:1
33' Пенальти
Свидерски Кароль

Ход матча

11'
Ринг Александр
(Даниэль Перейра)
1:0
33'
1:1
Свидерски Кароль
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Шарлотт
2.87
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4.10
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6.35
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
4
Хайнс-Айк
Брендан
2
Хеджес
Мэтт
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
7
Букари
Осман
6
Даниэль
Перейра
11
Обриан
Хадер
9
Зардес
Гьяси
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Свидерски
Кароль
38
Тавареш
Юри
Остин
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Остин
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.2
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.2
Рубио Диего 4 0.16
Зардес Гьяси 3 0.12
Ринг Александр 2 (1) 0.08
Касканте Хулио 2 0.08
Гильерме дос Сантос 2 0.08
Галлахер Джон 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Ригони Эмилиано 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 7 0.28
Варгас Кервин Кальдерон 5 0.2
Абада Лиэль 4 0.16
Вествуд Эшли 2 0.08
Тавареш Юри 2 0.08
Деягере Брехт 1 0.04
Петкович Никола 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Копетти Энцо 1 0.04
Диани Джибриль 1 (1) 0.04
Маланда Адилсон 1 0.04
Бендер Бен 1 0.04
Свидерски Кароль 1 (1) 0.04
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 7 0
Даниэль Перейра 6 0
Валенсия Йохан 6 0
Дриусси Себастьян 4 1
Рубио Диего 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Хайнс-Айк Брендан 2 1
Ринг Александр 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Бёрн Натан 5 0
Деягере Брехт 5 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Шарлотт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
5
Остин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Шарлотт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

3
13
Остин
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Шарлотт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
9
56%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
5
36%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
2
8%
3
11%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
6
23%
7
26%
76-90

Пропущено

35
26
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
5
14%
1
4%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
5
14%
10
38%
31-45
7
20%
3
12%
46-60
9
26%
2
8%
61-75
3
9%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0
Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0

Результаты матчей

Остин
Шарлотт

Точный счет

2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Остин
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
7
17
2
22
2.5
3
21
1
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 25 9 6 10 39 - 41 33
10.
Остин
 1:1 Заявка 25 8 7 10 27 - 36 31
11.
Даллас
 0:1 Заявка 25 8 5 12 37 - 39 29
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 25 5 10 10 32 - 45 25
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 26 6 5 15 40 - 52 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 4 2 19 31 - 60 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 1:3 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 25 10 7 8 29 - 26 37
7.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 1:0 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 25 6 9 10 44 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 25 6 8 11 26 - 38 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 23 8 1 14 23 - 46 25
15.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 0:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 1:1 Заявка 13 6 4 3 21 - 18 22
9.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 4 3 6 25 - 26 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:1 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 1:3 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 23 16
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
14.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 12 1 5 6 18 - 29 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 1 1 10 18 - 35 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 12 0 3 9 11 - 22 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:3 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 2:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:2 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 16 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Шарлотт
2.87
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4.10
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