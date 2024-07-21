Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
Ход матча
11'
33'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Обриан
Хадер
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
38
Тавареш
Юри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Тавареш ЮриНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Остин
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.2
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.2
|Рубио Диего
|4
|0.16
|Зардес Гьяси
|3
|0.12
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.08
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.08
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.28
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.2
|Абада Лиэль
|4
|0.16
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Тавареш Юри
|2
|0.08
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Свидерски Кароль
|1 (1)
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|7
|0
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|1
|Рубио Диего
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Шарлотт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
5
Остин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Шарлотт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
3
13
Остин
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Шарлотт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
9
56%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
5
36%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
2
8%
3
11%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
6
23%
7
26%
76-90
Пропущено
35
26
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
5
14%
1
4%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
5
14%
10
38%
31-45
7
20%
3
12%
46-60
9
26%
2
8%
61-75
3
9%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0
Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Результаты матчей
Остин
Шарлотт
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Остин
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
717
717
222
321
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8