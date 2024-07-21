Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
0'
1:0
11' ГолРинг Александр
1:1
33' ПенальтиСвидерски Кароль
1:2
56' ГолТавареш Юри
59' Желтая карточкаПриветт Эндрю
75' Желтая карточкаРубио Диего
2:2
80' ГолГаллахер Джон
86' Желтая карточкаДаниэль Перейра
87' Желтая карточкаДеслер Миккел
90'+7
Ход матча
11'
33'
1:1
56'
1:2
59'
75'
80'
2:2
86'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Обриан
Хадер
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
38
Тавареш
Юри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Тавареш ЮриНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Остин
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.2
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.2
|Рубио Диего
|4
|0.16
|Зардес Гьяси
|3
|0.12
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.08
|Галлахер Джон
|2
|0.08
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.08
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.28
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.2
|Абада Лиэль
|4
|0.16
|Тавареш Юри
|3
|0.12
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Свидерски Кароль
|1 (1)
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|7
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|1
|Рубио Диего
|5
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Шарлотт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
7
Остин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Шарлотт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
3
13
Остин
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Шарлотт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
9
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
6
33%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
5
36%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
18%
7
24%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
7
25%
7
24%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
5
14%
2
7%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
6
16%
10
36%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
9
24%
2
7%
61-75
3
8%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0
Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Результаты матчей
Остин
Шарлотт
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Остин
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
48
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
817
817
223
322
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|47 - 30
|47
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 34
|47
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|50 - 33
|44
|4.
|0:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|40 - 33
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|49 - 42
|38
|6.
|2:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 27
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|48 - 39
|37
|8.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 28
|37
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 16
|24
|7.
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 21
|19
|5.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|15 (9)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8