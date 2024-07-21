Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаБран Алехандро
1:0
38' Гол в свои воротаБисон Таннер
45' Желтая карточкаГруэсо Карлос
Ход матча
25'
38'
1:0
45'
67
Харви
Карлос
11
Чжон
Сан
Бин
17
Лод
Робин
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
-
24 Бачарач УгоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Леро БоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Боуда УссениНападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.29
2.25
Среднее время на гол
70
40
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.47
2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
45
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|8
|0.32
|Лод Робин
|6
|0.24
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.24
|Чжон Сан Бин
|4
|0.16
|Пукки Теэму
|4
|0.16
|Дотсон Хассани
|3
|0.12
|Ариага Кервин
|3
|0.12
|Фрагапане Франко
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Бран Алехандро
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.2
|Hernan Lopez
|4
|0.16
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.16
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.12
|Тоньяо
|3
|0.12
|Киканович Бенджамин
|3
|0.12
|Коста Витор
|2
|0.08
|Марье Поль
|2
|0.08
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Джадд Престон
|1
|0.04
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Боксолл Михаэл
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|3
|1
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Чжон Сан Бин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Скахен Джек
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Hernan Lopez
|3
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
15
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
14
7
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
24
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
16
34
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
19%
2
6%
1-15
3
19%
8
24%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
12
35%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
5
21%
2
7%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
9
38%
10
37%
76-90
Забито
39
29
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
4
10%
5
17%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
23%
8
28%
31-45
5
13%
8
28%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
10
26%
1
3%
76-90
Пропущено
40
61
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 40
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
10%
3
5%
1-15
8
20%
10
16%
16-30
5
13%
8
13%
31-45
3
8%
9
15%
46-60
7
18%
9
15%
61-75
13
33%
22
36%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
66
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
75
56
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
1311
816
519
519
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|10.
|1:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 36
|31
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|37 - 39
|29
|12.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|32 - 45
|25
|13.
|0:1 Заявка
|26
|6
|5
|15
|40 - 52
|23
|14.
|0:1 Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 60
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|1:3 Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|1:2 Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|3:1 Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|1:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 26
|37
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|1:0 Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|2:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|44 - 42
|27
|11.
|0:1 Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|0:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|8
|1
|14
|23 - 46
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|25 - 26
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|3:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|1:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|1:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 23
|16
|12.
|1:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|1:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|18 - 29
|8
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 35
|4
|14.
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|11 - 22
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|2:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|6.
|3:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8