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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
2:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
25' Желтая карточка
Бран Алехандро
1:0
38' Гол в свои ворота
Бисон Таннер
45' Желтая карточка
Груэсо Карлос
59' Желтая карточка
Росалес Джозеф
68' Желтая карточка
Лод Робин
2:0
75' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
79' Желтая карточка
Джадд Престон
90'+5
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
4
Тапиас
Мигель
2
Паделфорд
Девин
11
Чжон
Сан
Бин
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
25
Бран
Алехандро
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
14
Олувасейи
Тани
25
Ярброуг
Вильям
28
Киканович
Бенджамин
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
33
Oscar
Verhoeven
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
Миннесота Юнайтед
5-4-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
ТМК
1:4
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ЧМ
1:4
М
2:5
М
3:1
М
0:3
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.29
2.25

Среднее время на гол

70
40

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.47
2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
45

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 8 0.32
Хлонгвейн Бонгокуле 7 0.28
Лод Робин 6 0.24
Чжон Сан Бин 4 0.16
Пукки Теэму 4 0.16
Дотсон Хассани 3 0.12
Ариага Кервин 3 0.12
Фрагапане Франко 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Бран Алехандро 1 0.04
Трапп Уилл 1 (1) 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.2
Hernan Lopez 4 0.16
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.16
Эспиноса Кристиан 3 0.12
Тоньяо 3 0.12
Киканович Бенджамин 3 0.12
Коста Витор 2 0.08
Марье Поль 2 0.08
Скахен Джек 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Джадд Престон 1 0.04
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 6 1
Боксолл Михаэл 6 0
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 3 1
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Чжон Сан Бин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Джадд Престон 4 1
Акапо Карлос 5 0
Скахен Джек 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Груэсо Карлос 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
16
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

14
7
Миннесота Юнайтед
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
24

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
20%
4
21%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

17
35
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
18%
2
6%
1-15
3
18%
8
23%
16-30
3
18%
5
14%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
12
34%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
10%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
2
18%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
5
21%
2
7%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
9
38%
10
37%
76-90

Забито

40
30
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
10%
5
17%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
23%
9
30%
31-45
5
13%
8
27%
46-60
6
15%
6
20%
61-75
10
25%
1
3%
76-90

Пропущено

41
62
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 41
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
4
10%
3
5%
1-15
8
20%
10
16%
16-30
6
15%
8
13%
31-45
3
7%
9
15%
46-60
7
17%
10
16%
61-75
13
32%
22
35%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
4
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
8
17
5
20
2.5
5
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 24 14 5 5 47 - 30 47
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 34 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 50 - 33 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 24 11 5 8 40 - 33 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 49 - 42 38
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 27 37
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 25 10 7 8 48 - 39 37
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 25 10 7 8 34 - 28 37
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 18 28
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 27 - 16 24
7.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 10 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 22 - 21 19
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 15 (9)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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