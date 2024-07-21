Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
Прерван
Ход матча
9'
0:1
23'
35'
1:1
39'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
35
Биверс
Гэвин
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мишель БенжиНападающий
-
12 Matthew Bell
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 25 побед
48 матчей
20.8%
22.9%
56.3%
10 побед 11 ничьих 27 побед
Первый тайм
22.9%
33.3%
43.8%
11 побед 16 ничьих 21 победа
Второй тайм
25%
22.9%
52.1%
12 побед 11 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
79
102
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
2.08
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
78
54
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.44
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.4
|Бассетт Коул
|8
|0.32
|Кабрал Кевин
|5
|0.2
|Харрис Кельвин
|4
|0.16
|Льюис Джонатан
|2
|0.08
|Бомбито Мойзе
|2
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Япи Даррен
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.71
|Гомес Карлос III
|12
|0.5
|Джулио Андерсон
|6
|0.25
|Луна Диего
|5
|0.21
|Катранис Александрос
|3
|0.13
|Крукс Мэтт
|2
|0.08
|Охеда Брайан
|2
|0.08
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Катранис Александрос
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Реал Солт-Лейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
9
Колорадо Рэпидс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
13
28
Колорадо Рэпидс
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
18
37
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
26%
6
29%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
7
30%
6
29%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
13%
1
3%
1-15
2
9%
7
24%
16-30
5
22%
6
21%
31-45
6
26%
3
10%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
22%
8
28%
76-90
Пропущено
25
11
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
16%
3
27%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
5
20%
2
18%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
5
20%
2
18%
76-90
Забито
46
50
20 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
9%
2
4%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
11
24%
12
24%
31-45
9
20%
4
8%
46-60
5
11%
8
16%
61-75
12
26%
14
28%
76-90
Пропущено
42
30
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
7
17%
5
17%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
10
24%
5
17%
31-45
6
14%
6
20%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
9
21%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
84
74
48
65
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
67
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
195
1510
1311
718
915
223
519
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|47 - 30
|47
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 34
|47
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|50 - 33
|44
|4.
|0:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|40 - 33
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|49 - 42
|38
|6.
|2:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 27
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|48 - 39
|37
|8.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 28
|37
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 16
|24
|7.
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 21
|19
|5.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|15 (9)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8