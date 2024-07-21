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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:3
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
14' Желтая карточка
Толо Нуху
0:1
16' Пенальти
Буанга Денис
0:2
26' Гол
Богуш Матеуш
45' Желтая карточка
Пауло Жуан I
55' Желтая карточка
Ротрок Пол
62' Желтая карточка
Богуш Матеуш
0:3
74' Гол
Буанга Денис
85' Желтая карточка
Мурильо Хесус
90'+6
24
Фрай
Стефан
21
Reed
Baker-Whiting
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
10
Де
Ла
Вега
Педро
13
Моррис
Джордан
1
Льорис
Уго
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
2
Кампос
Омар
19
Богуш
Матеуш
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
5-3-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.89

Среднее время на гол

64
101

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.68
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
95

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.36
Руидиас Рауль 8 (4) 0.32
Руснак Альберт 4 (2) 0.16
Ротрок Пол 2 0.08
Варгас Обед 1 0.04
Чу Лео 1 0.04
Ролдан Кристиан 1 0.04
Мусовски Дэниел 1 0.04
Раген Джексон 1 0.04
Рольдан Александер 1 0.04
Белл Джон 1 0.04
Тевес Дилан 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.04
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 16 (7) 0.67
Богуш Матеуш 13 0.54
Оливера Кристиан 5 0.21
Тильман Тимоти 4 0.17
Камара Кей 3 0.13
Атуэста Эдуард 2 0.08
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 7 1
Раген Джексон 4 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 5 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 4 1
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Санчес Илье 3 0
Шано Максим 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Буанга Денис 2 0
Сегура Эдди 2 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лос-Анджелес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лос-Анджелес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
30
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Лос-Анджелес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
39%
5
28%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

14
31
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
3
21%
5
16%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
2
14%
5
16%
46-60
5
36%
4
13%
61-75
1
7%
6
19%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Забито

32
49
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
6
19%
6
12%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
1
3%
10
20%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
6
19%
7
14%
61-75
8
25%
11
22%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
6
5
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
21
3
11
14
1.5
15
9
3
22
2.5
7
17
1
24
3.5
2
22
1
24
4.5
2
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 10 7 7 35 - 30 37
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
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