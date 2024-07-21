Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТоло Нуху
0:1
16' ПенальтиБуанга Денис
0:2
26' ГолБогуш Матеуш
45' Желтая карточкаПауло Жуан I
55' Желтая карточкаРотрок Пол
62' Желтая карточкаБогуш Матеуш
0:3
74' ГолБуанга Денис
85' Желтая карточкаМурильо Хесус
90'+6
Ход матча
14'
16'
0:1
26'
0:2
45'
55'
62'
74'
0:3
85'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.89
Среднее время на гол
64
101
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.68
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
95
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.36
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.32
|Руснак Альберт
|4 (2)
|0.16
|Ротрок Пол
|2
|0.08
|Варгас Обед
|1
|0.04
|Чу Лео
|1
|0.04
|Ролдан Кристиан
|1
|0.04
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|Раген Джексон
|1
|0.04
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Белл Джон
|1
|0.04
|Тевес Дилан
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.04
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|16 (7)
|0.67
|Богуш Матеуш
|13
|0.54
|Оливера Кристиан
|5
|0.21
|Тильман Тимоти
|4
|0.17
|Камара Кей
|3
|0.13
|Атуэста Эдуард
|2
|0.08
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Моралес Давид
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|7
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|5
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лос-Анджелес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лос-Анджелес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
30
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Лос-Анджелес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
12
37
Голы по времени матча
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
39%
5
28%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
14
31
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
3
21%
5
16%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
2
14%
5
16%
46-60
5
36%
4
13%
61-75
1
7%
6
19%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Забито
32
49
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
6
19%
6
12%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
1
3%
10
20%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
6
19%
7
14%
61-75
8
25%
11
22%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
2
6%
2
7%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
6
19%
8
28%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
94
211
58
112
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
213
1114
159
322
717
124
222
124
222
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 30
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Гомес Карлос III
|13 (7)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8