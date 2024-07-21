Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
14'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед
36 матчей
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.21
Среднее время на гол
43
74
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.76
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
72
53
Голов в среднем за матч
2
1.47
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.46
|Пек Габриэл
|9
|0.35
|Пуч Рикард
|7 (1)
|0.27
|Пейнтсил Джозеф
|7 (1)
|0.27
|Фагундес Диего
|4
|0.15
|Ёсида Мая
|2
|0.08
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.04
|Ауде Хулиан
|1
|0.04
|Куэвас Маурисио
|1
|0.04
|Завалета Эрик
|1
|0.04
|Ямане Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|11 (3)
|0.44
|Родригес Джонатан
|11 (1)
|0.44
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.44
|Морено Сантьяго
|5
|0.2
|Антони
|4
|0.16
|Уильямсон Эрик
|2
|0.08
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|6
|1
|Феррейра Эвандер
|6
|0
|Родригес Джонатан
|4
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Мора Фелипе
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
14
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
17
27
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Портленд Тимберс
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
25
41
Голы по времени матча
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
17%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Забито
19
29
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
7
37%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
48
49
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
13%
7
14%
1-15
5
10%
9
18%
16-30
7
15%
6
12%
31-45
9
19%
4
8%
46-60
10
21%
10
20%
61-75
11
23%
13
27%
76-90
Пропущено
33
38
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
7
21%
5
13%
16-30
10
30%
8
21%
31-45
5
15%
9
24%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
4
12%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
3:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
2
12 раз 50%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
67
84
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
213
1510
186
916
618
223
321
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|47 - 30
|47
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|47 - 34
|47
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|50 - 33
|44
|4.
|0:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|40 - 33
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|49 - 42
|38
|6.
|2:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 27
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|48 - 39
|37
|8.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 28
|37
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 16
|24
|7.
|0:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|2:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 21
|19
|5.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|0:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|15 (9)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8