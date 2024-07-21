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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 37'
Портленд Тимберс
0'
14' Желтая карточка
Феррейра Эвандер

Ход матча

14'
 
Феррейра Эвандер
Прогноз на матч от Liveresult
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Портленд Тимберс
2.30
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4.40
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3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед

36 матчей

36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:3
М
0:0
ТМК
1:4
М
1:1
М
1:3
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.21

Среднее время на гол

43
74

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.76

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

72
53

Голов в среднем за матч

2
1.47

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.46
Пек Габриэл 9 0.35
Пуч Рикард 7 (1) 0.27
Пейнтсил Джозеф 7 (1) 0.27
Фагундес Диего 4 0.15
Ёсида Мая 2 0.08
Берри Мигель 2 0.08
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Завалета Эрик 1 0.04
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 11 (3) 0.44
Родригес Джонатан 11 (1) 0.44
Мора Фелипе 11 (1) 0.44
Морено Сантьяго 5 0.2
Антони 4 0.16
Уильямсон Эрик 2 0.08
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Серрильо Эдвин 5 0
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Нельсон Джон 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 6 1
Феррейра Эвандер 6 0
Родригес Джонатан 4 0
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Мора Фелипе 3 0
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
14
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

17
27
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Портленд Тимберс
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

25
41

Голы по времени матча

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
17%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90

Забито

19
29
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
7
37%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

48
49
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
13%
7
14%
1-15
5
10%
9
18%
16-30
7
15%
6
12%
31-45
9
19%
4
8%
46-60
10
21%
10
20%
61-75
11
23%
13
27%
76-90

Пропущено

33
38
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
7
21%
5
13%
16-30
10
30%
8
21%
31-45
5
15%
9
24%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
4
12%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
3:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
2
12 раз 50%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
10
2
5
7
2.5
5
7
2
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
8
4
4
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
21
3
15
10
1.5
18
6
9
16
2.5
6
18
2
23
3.5
3
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 24 14 5 5 47 - 30 47
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 26 13 8 5 47 - 34 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 50 - 33 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 24 11 5 8 40 - 33 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 49 - 42 38
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 27 37
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 25 10 7 8 48 - 39 37
8.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 25 10 7 8 34 - 28 37
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 8 4 1 28 - 18 28
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 27 - 16 24
7.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 10 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 22 - 21 19
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 0:2 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 15 (9)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Феррейра Эвандер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Портленд Тимберс
2.30
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4.40
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3.60
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Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд Тимберс онлайн

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