Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
3:4
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаАртур Хосе
0:1
29' ГолКарраскилья Адальберто
0:2
36' ГолДорси Гриффин
45' Желтая карточкаКубас Андрес
1:2
48' ГолПико Фабрис
2:2
54' ГолВеселинович Ранко
3:2
66' ГолПико Фабрис
76' Желтая карточкаЭскобар Франко
3:3
78' ГолСмит Брэд
80' Желтая карточкаВеселинович Ранко
3:4
87' ГолДорси Гриффин
90' Желтая карточкаСмит Брэд
90'+10
Ход матча
20'
29'
36'
0:2
45'
48'
1:2
54'
2:2
66'
3:2
76'
78'
3:3
87'
3:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.15 Победа «Ванкувера»
-
15
Утвик
Бьорн
14
Мартинш
Луиш
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.85
0.82
Среднее время на гол
48
110
Всего голов
46
23
Голов в среднем за матч
1.92
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
46
93
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.5
|Голд Райан
|9 (2)
|0.38
|Пико Фабрис
|8
|0.33
|Рапосо Райан
|3
|0.13
|Лаборда Матиас
|2
|0.08
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.08
|Крейлах Дамир
|2
|0.08
|Веселинович Ранко
|2
|0.08
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.25
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.21
|Блессинг Латиф
|5
|0.21
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.13
|Басси Амине
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Смит Брэд
|2
|0.08
|Дорси Гриффин
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Сегал Габриэль
|2
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|7
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|5
|1
|Эскобар Франко
|6
|0
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Артур Хосе
|3
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
7
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хьюстон Динамо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
19
12
Ванкувер Уайткэпс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Хьюстон Динамо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
33%
9
45%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
7
35%
4
18%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
19%
2
15%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
12 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
42
33
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
6
14%
5
15%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
12
29%
13
39%
76-90
Пропущено
36
32
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
4
11%
2
6%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
9
25%
6
19%
31-45
6
17%
9
28%
46-60
2
6%
8
25%
61-75
9
25%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
38
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
76
76
310
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
204
1311
1014
717
321
321
222
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 30
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 37
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|41 - 52
|24
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|56 - 39
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|44 - 33
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 31
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 30
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|30 - 27
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|39 - 38
|34
|8.
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|34 - 47
|30
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 49
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 42
|25
|15.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 47
|23
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|33 - 18
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|13.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
|14.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|12 - 22
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 17
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|6.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Гомес Карлос III
|13 (7)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 8