Тур: 15.
0'
1:0
7' ГолМусолитин Николай
2:0
11' ГолХопкатт Джейми
39' Желтая карточкаОрдоньес Аркимидес
2:0
48' Не забитый пенальтиБрэндон Эрик
Ход матча
7'
11'
48'
2:0
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Эстерсунд
Дегерфорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.2
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.2
|Аджумани Янник
|2
|0.13
|Мусолитин Николай
|2
|0.13
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.13
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.07
|Спорронг Альбин
|1
|0.07
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.07
|Simon Marklund
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|7 (2)
|0.47
|Вукоевич Диян
|7
|0.47
|Абдулла Пашанг
|5
|0.33
|Хольмен Кевин
|2
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.13
|Mamadouba Diaby
|1
|0.07
|Моро Насиру
|1
|0.07
|Alper Demirol
|1
|0.07
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Elias Pihlstrom
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
17
Эстерсунд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
6
33%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Забито
15
27
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 0
2
13%
2
7%
1-15
1
7%
9
33%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
5
33%
5
19%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
8
42%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2
Результаты матчей
Эстерсунд
Дегерфорс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
52
15
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
311
77
212
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|3.
|0:2
|15
|7
|5
|3
|26 - 17
|26
|4.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|2:1
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|9.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|11.
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|24 - 27
|15
|15.
|15
|3
|5
|7
|20 - 23
|14
|16.
|15
|2
|3
|10
|11 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|3.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|1:2
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|5.
|0:2
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|6.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5