  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Эстерсунд
2:0
Второй тайм: 84'
Дегерфорс
0'
1:0
7' Гол
Мусолитин Николай
2:0
11' Гол
Хопкатт Джейми
39' Желтая карточка
Ордоньес Аркимидес
2:0
48' Не забитый пенальти
Брэндон Эрик
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
14
Ордоньес
Аркимидес
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
12
Линделль
Эрик
4
Мартенссон
Йохан
8
Хольмен
Кевин
7
Ольссон
Себастьян
II
21
Elias
Pihlstrom
10
Вукоевич
Диян
9
Линдгрен
Густав
Эстерсунд
4-4-1-1
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Дегерфорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:1
А
3:1
С
0:0
С
3:2
С
0:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.2
Ордоньес Аркимидес 3 0.2
Аджумани Янник 2 0.13
Мусолитин Николай 2 0.13
Брэндон Эрик 2 (2) 0.13
Jakob Hedenquist 1 0.07
Хопкатт Джейми 1 0.07
Спорронг Альбин 1 0.07
Карлссон Грач Себастьян 1 0.07
Simon Marklund 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 7 (2) 0.47
Вукоевич Диян 7 0.47
Абдулла Пашанг 5 0.33
Хольмен Кевин 2 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.13
Mamadouba Diaby 1 0.07
Моро Насиру 1 0.07
Alper Demirol 1 0.07
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Elias Pihlstrom 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Alper Demirol 2 1
Bernardo Morgado 3 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Elias Pihlstrom 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
17
Эстерсунд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
6
33%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 0
2
13%
2
7%
1-15
1
7%
9
33%
16-30
4
27%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
5
33%
5
19%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
8
42%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2

Результаты матчей

Эстерсунд
Дегерфорс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 0:2 15 7 5 3 26 - 17 26
4.
Сандвикен
 1:2 15 7 3 5 21 - 19 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
7.
Утсиктенс
 2:1 15 6 4 5 18 - 16 22
8.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
9.
Эстерсунд
 2:0 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
11.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 0:2 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 1:2 7 5 0 2 12 - 6 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Эстерсунд
 2:0 7 4 2 1 10 - 7 14
7.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Утсиктенс
 2:1 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 2:1 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 0:2 8 2 4 2 9 - 9 10
6.
Сандвикен
 1:2 8 2 3 3 9 - 13 9
7.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 2:0 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • 48'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Брэндон Эрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эстерсунд
    Ничья
    Дегерфорс
    2.70
    9.54
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстерсунд 2:0 Дегерфорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эстерсунд
    Дегерфорс
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный