Тур: 15.
0'
1:0
7' ГолМусолитин Николай
2:0
11' ГолХопкатт Джейми
39' Желтая карточкаОрдоньес Аркимидес
2:0
48' Не забитый пенальтиБрэндон Эрик
2:1
87' ГолВукоевич Диян
90'+7
Ход матча
7'
11'
48'
2:0
87'
2:1
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Эстерсунд
Дегерфорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.2
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.2
|Аджумани Янник
|2
|0.13
|Мусолитин Николай
|2
|0.13
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.13
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.07
|Спорронг Альбин
|1
|0.07
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.07
|Simon Marklund
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|8
|0.53
|Линдгрен Густав
|7 (2)
|0.47
|Абдулла Пашанг
|5
|0.33
|Хольмен Кевин
|2
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.13
|Mamadouba Diaby
|1
|0.07
|Моро Насиру
|1
|0.07
|Alper Demirol
|1
|0.07
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Elias Pihlstrom
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
17
Эстерсунд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Дегерфорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
24
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
4
40%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
2
22%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
6
33%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 0
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
9
32%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
5
29%
29%
6
21%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
6
38%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
9
45%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2
Результаты матчей
Эстерсунд
Дегерфорс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
78
213
312
114
213
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|8 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5