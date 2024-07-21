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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 13'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Тромсё
2.48
3.75
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3.70
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
33
Haavar
Jenssen
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Стрёмсгодсет
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Тромсё

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:6
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 3 0.21
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.21
Стенгель Херман 2 0.14
Валсвик Густав 2 0.14
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.14
Jesper Taaje 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 5 (1) 0.33
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.2
Vegard Oestraat Erlien 2 0.13
Йенсен Рубен 2 0.13
Норхейм Рунар 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.07
Vetle Skjaervik 1 0.07
Tobias Guddal 1 0.07
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.07
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Менерт Маркус 1 0
Томассон Логи 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Mamadou Barry 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

7
10
Стрёмсгодсет
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Тромсё
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
26%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1
Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
3
2
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
6
1.5
1
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
5
10
2
12
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 15 5 5 5 16 - 19 20
8.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
9.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
10.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
11.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 0:0 16 4 3 9 17 - 24 15
14.
Хёугесунн
 13 4 2 7 12 - 18 14
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 0:0 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
13.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Тромсё
 0:0 7 1 3 3 3 - 8 6
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Стрёмсгодсет
Ничья
Тромсё
2.48
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