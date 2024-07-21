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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча
Тромсё
0'
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Мелькерсен Элиас Хофф
0:1
49' Гол
Нордас Лассе
57' Желтая карточка
Mamadou Barry
59' Желтая карточка
Томассон Логи
81' Желтая карточка
Haavar Jenssen
85' Желтая карточка
Йенсен Рубен
90'+9

Ход матча

37'
Мелькерсен Элиас Хофф
 
49'
0:1
Нордас Лассе
(Jakob Napoleon Romsaas)
56'
Marko Lawk Farji
Андерсен Эйрик Улланд
 
57'
 
Mamadou Barry
59'
Томассон Логи
 
66'
Менерт Маркус
Дансо Эммануэл
 
68'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
74'
 
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
77'
Sivert Westerlund
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
77'
Samuel Silalahi
Сормо Бент
 
78'
Jesper Taaje
Fredrik Kristensen Dahl
 
81'
 
Haavar Jenssen
85'
 
Йенсен Рубен
86'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
86'
 
Markus Johnsgaard
Jakob Napoleon Romsaas

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 574 Количество передач 371
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
33
Haavar
Jenssen
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Стрёмсгодсет
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Тромсё

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:6
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 3 0.2
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.2
Стенгель Херман 2 0.13
Валсвик Густав 2 0.13
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.13
Jesper Taaje 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.38
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.19
Vegard Oestraat Erlien 2 0.13
Йенсен Рубен 2 0.13
Норхейм Рунар 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Tobias Guddal 1 0.06
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.06
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Mamadou Barry 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

7
10
Стрёмсгодсет
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Тромсё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
20%
6
32%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1
Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Тромсё

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
5
11
2
13
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 0:0 15 8 5 2 26 - 16 29
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 0:0 15 6 6 3 21 - 14 24
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Хам-Кам
 0:0 16 4 6 6 18 - 17 18
10.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хёугесунн
 0:0 14 4 3 7 12 - 18 15
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 0:0 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 0:0 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Хам-Кам
 0:0 7 1 3 3 4 - 6 6
15.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 0:0 9 4 3 2 14 - 9 15
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Викинг
 0:0 7 3 3 1 11 - 7 12
8.
Хам-Кам
 0:0 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Тактическая замена. Jakob Napoleon Romsaas уходит с поля и его заменяет Markus Johnsgaard
  • 86'
    Тактическая замена. Jens Hjertoe-Dahl уходит с поля и его заменяет Феликс Винтер
  • 85'
    Йенсен Рубен получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 81'
    Судье надоело, что Haavar Jenssen тянет время и он наказал его горчичником
  • 78'
    Тактическая замена. Fredrik Kristensen Dahl уходит с поля и его заменяет Jesper Taaje
  • 77'
    Тактическая замена. Сормо Бент уходит с поля и его заменяет Samuel Silalahi
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    • 49'
      Г О О О О Л - Нордас Лассе забивает с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Томассон Логи сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О О Л! Стрёмсгодсет забивает! Элиас Мелькерсен отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё онлайн

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