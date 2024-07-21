Тур: 15. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Конец матча
0'
37' Undefined phrase: football_event_Мелькерсен Элиас Хофф
0:1
49' ГолНордас Лассе
57' Желтая карточкаMamadou Barry
59' Желтая карточкаТомассон Логи
81' Желтая карточкаHaavar Jenssen
85' Желтая карточкаЙенсен Рубен
90'+9
Ход матча
49'
57'
59'
81'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
574 Количество передач 371
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Тромсё
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.53
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|3
|0.2
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.2
|Стенгель Херман
|2
|0.13
|Валсвик Густав
|2
|0.13
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.13
|Jesper Taaje
|1
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.07
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.38
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.19
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.13
|Норхейм Рунар
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Tobias Guddal
|1
|0.06
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Нордас Лассе
|3
|0
|Норхейм Рунар
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Mamadou Barry
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
7
10
Стрёмсгодсет
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Тромсё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
20%
6
32%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1
Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Тромсё
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
25
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
97
411
511
213
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|36 - 13
|36
|2.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|3.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|26 - 16
|29
|4.
|16
|8
|4
|4
|32 - 19
|28
|5.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|15
|5
|6
|4
|22 - 22
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|9.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 17
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|11.
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|13.
|16
|5
|2
|9
|18 - 24
|17
|14.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 18
|15
|15.
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3