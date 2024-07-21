Тур: 15.
1:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолHugo Engstroem
44' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
54' Желтая карточкаВейлид Сесар
69' Желтая карточкаMamadou Diagne
90'+7
Ход матча
7'
1:0
44'
54'
69'
23
Овсенек
Жига
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
12 Alex Hall
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Сковде АИК
Браге
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Мамудо
|3
|0.2
|Hugo Engstroem
|2
|0.13
|Emil Skillermo
|1
|0.07
|Filip Schyberg
|1
|0.07
|Mikael Moerk
|1
|0.07
|Mamadou Diagne
|1
|0.07
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.07
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Сёрман Самуэль
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (1)
|0.47
|Henry Sletsjoee
|2
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Johan Arvidsson
|2
|0.13
|Викстрём Эмиль
|1
|0.07
|Christopher Redenstrand
|1
|0.07
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.07
|Тити Адиль
|1
|0.07
|Ferhan Abic
|1
|0.07
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|5
|1
|Mamadou Diagne
|4
|0
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|3
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Овсенек Жига
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Fritiof Hellichius
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Filip Drinic
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Сковде АИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
12
Сковде АИК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Браге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Пропущено
19
13
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
8
42%
2
15%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2
Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0
Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1
Результаты матчей
Сковде АИК
Браге
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
114
411
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|8 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5