  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Сковде АИК
1:0
Конец матча
Браге
0'
1:0
7' Гол
Hugo Engstroem
44' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
54' Желтая карточка
Вейлид Сесар
69' Желтая карточка
Mamadou Diagne
90'+7
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
7
Emil
Skillermo
6
Абрахам
Эльмар
23
Овсенек
Жига
11
Mamadou
Diagne
13
Hugo
Engstroem
10
Абрахам
Саргон
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
14
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
Сковде АИК
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Браге

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Мамудо 3 0.2
Hugo Engstroem 2 0.13
Emil Skillermo 1 0.07
Filip Schyberg 1 0.07
Mikael Moerk 1 0.07
Mamadou Diagne 1 0.07
Абрахам Саргон 1 (1) 0.07
Fritiof Hellichius 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (1) 0.47
Henry Sletsjoee 2 0.13
Берггрен Густав 2 0.13
Johan Arvidsson 2 0.13
Викстрём Эмиль 1 0.07
Christopher Redenstrand 1 0.07
Kevin Appiah Nyarko 1 0.07
Тити Адиль 1 0.07
Ferhan Abic 1 0.07
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 5 1
Mamadou Diagne 4 0
Зендехас Адриан 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 3 0
Elias Lindell 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Fritiof Hellichius 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Armend Suljev 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Filip Drinic 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Сковде АИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Браге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
12
Сковде АИК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Браге
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

13
5
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Пропущено

19
13
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
8
42%
2
15%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2
Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0
Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Сковде АИК
Браге

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 15 7 5 3 27 - 17 26
4.
Сандвикен
 15 7 3 5 21 - 19 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 15 6 4 5 18 - 13 22
7.
Утсиктенс
 15 6 4 5 18 - 16 22
8.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
9.
Эстерсунд
 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Сковде АИК
 15 5 3 7 10 - 19 18
11.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Эстерсунд
 7 4 2 1 10 - 8 14
7.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
12.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
13.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
14.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
15.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
7.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Вукоевич Диян 8 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Овсенек Жига уходит с поля. Fritiof Hellichius выходит вместо него
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