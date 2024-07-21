  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:2
Перерыв
ВПС
0'
1:0
10' Гол
Хаарала Сантери
13' Красная карточка
Виртанен Отсо
1:1
34' Гол
Teemu Hytoenen
1:2
45' Гол
Teemu Hytoenen
45' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ

Ход матча

10'
Хаарала Сантери
(Ветели Йоона)
1:0
13'
Виртанен Отсо
 
15'
Ville Seppae
Риски Роопе
 
34'
1:1
Teemu Hytoenen
45'
1:2
Teemu Hytoenen
(Prosper Ahiabu)
45'
Пиккарайнен Юханэ
 
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ВПС
9.29
6.20
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6.05
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Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
29
Хаарала
Сантери
6
Арифи
Дони
14
Попович
Антон
19
Oiva
Jukkola
8
Maksim
Stjopin
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
12
Lauri-Eemil
Vetri
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
10
Хасселбайнк
Глеофило
Ильвес
ВПС

История личных встреч

Ильвес
ВПС

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:1
ТМК
1:2
В
0:2
В
0:2
ТМК
1:2
В
2:3
В
3:0
В
3:2
В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1.27

Среднее время на гол

96
70

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.5

Среднее время на гол

76
60

Всего голов

26
35

Голов в среднем за матч

1.04
1.4

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

86
64

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 9 (2) 0.53
Риски Роопе 5 0.29
Oiva Jukkola 4 0.24
Maksim Stjopin 3 0.18
Попович Антон 2 0.12
Арифи Дони 2 0.12
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.12
Улунду Винсент 2 0.12
Ветели Йоона 1 0.06
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.06
Аспегрен Фелипе 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Мяенпя Аапо 1 0.06
Marius Soederbaeck 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 9 (5) 0.56
Teemu Hytoenen 5 0.31
Хасселбайнк Глеофило 3 0.19
Хаукиоя Мартти 3 (1) 0.19
Башкиров Евгений 2 0.13
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.06
Alfie Cicale 1 0.06
Ниеми Мийка 1 0.06
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Antonio Almen 1 0.06
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 5 1
Ветели Йоона 6 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Риски Роопе 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
2
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
12
Ильвес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
ВПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
19%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
19%
4
40%
61-75
5
24%
2
20%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

33
25
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
15%
2
8%
1-15
2
6%
6
24%
16-30
10
30%
2
8%
31-45
3
9%
4
16%
46-60
5
15%
6
24%
61-75
8
24%
5
20%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
8
38%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0
ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1

Результаты матчей

Ильвес
ВПС

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ильвес
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
4
4
5
3
2.5
3
5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
10
6
1.5
8
7
6
10
2.5
3
12
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 9 4 3 30 - 20 31
2.
ХИК
 17 9 4 4 30 - 18 31
3.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
4.
ВПС
 2:1 16 8 4 4 27 - 22 28
5.
Хака
 16 8 3 5 26 - 23 27
6.
Ильвес
 1:2 17 7 5 5 34 - 23 26
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Оулу
 16 4 6 6 24 - 27 18
9.
Мариехамн
 15 4 4 7 16 - 25 16
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 16 3 3 10 16 - 34 12
12.
Лахти
 15 1 6 8 14 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 18 - 6 20
2.
Хака
 8 5 2 1 16 - 10 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
5.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Ильвес
 1:2 9 4 2 3 22 - 14 14
7.
ВПС
 2:1 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2:1 8 5 1 2 12 - 10 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
4.
Ильвес
 1:2 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
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  • 47'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Prosper Ahiabu сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Teemu Hytoenen бьет в цель!
  • 34'
    Г О О О О Л - Teemu Hytoenen бьет в цель!
  • 15'
    Риски Роопе уходит с поля. Ville Seppae выходит вместо него
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Виртанен Отсо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ВПС
9.29
6.20
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6.05
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Ильвес
ВПС
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