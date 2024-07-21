Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
10' ГолХаарала Сантери
13' Красная карточкаВиртанен Отсо
1:1
34' ГолTeemu Hytoenen
1:2
45' ГолTeemu Hytoenen
45' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
59' Желтая карточкаAntti-Ville Raeisaenen
62' Желтая карточкаOiva Jukkola
67' Желтая карточкаProsper Ahiabu
76' Желтая карточкаLauri-Eemil Vetri
2:2
77' ПенальтиВетели Йоона
3:2
90' ГолПопович Антон
90'+5
Ход матча
10'
1:0
13'
34'
1:1
45'
1:2
62'
67'
77'
2:2
90'
3:2
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Roni Hudd
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Ильвес
ВПС
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1.27
Среднее время на гол
96
70
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.18
1.5
Среднее время на гол
76
60
Всего голов
26
35
Голов в среднем за матч
1.04
1.4
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
86
64
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|9 (2)
|0.53
|Риски Роопе
|5
|0.29
|Oiva Jukkola
|4
|0.24
|Попович Антон
|3
|0.18
|Maksim Stjopin
|3
|0.18
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.12
|Арифи Дони
|2
|0.12
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.12
|Улунду Винсент
|2
|0.12
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Мяенпя Аапо
|1
|0.06
|Marius Soederbaeck
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|9 (5)
|0.56
|Teemu Hytoenen
|5
|0.31
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.19
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.19
|Башкиров Евгений
|2
|0.13
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.06
|Alfie Cicale
|1
|0.06
|Ниеми Мийка
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Antonio Almen
|1
|0.06
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|5
|1
|Ветели Йоона
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
4
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
ВПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
12
Ильвес
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
ВПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
5
21%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
7
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
36
27
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
6
17%
2
7%
1-15
2
6%
6
22%
16-30
10
28%
4
15%
31-45
3
8%
4
15%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
10
28%
5
19%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
8
35%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0
ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1
Результаты матчей
Ильвес
ВПС
Точный счет
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
44
63
35
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
151
116
97
710
313
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|28 - 16
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|30 - 20
|31
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|26 - 23
|27
|6.
|16
|7
|4
|5
|27 - 24
|25
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 24
|21
|8.
|16
|4
|6
|6
|24 - 27
|18
|9.
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|11.
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|12.
|0:1
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|3.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3