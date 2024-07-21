Тур: 15. Стадион: Брискеби. Зрители: 4486 Главный судья: Daniel Higraff
0:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
0:1
63' ГолStian Stray Molde
90' Желтая карточкаAndreas Hagen
90'+7
Ход матча
63'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
212 Количество передач 239
-
48 Владение мячом, % 52
14
Марес
Люк
17
Квиле
Сигур
20
Кьяер
Йеппе
11
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Daniel EidЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хам-Кам
Фредрикстад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.19
|John Olav Norheim
|3
|0.19
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.13
|Йонссон Видар
|2
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|Эдегор Никлас
|2
|0.13
|Киркеволд Пол
|1
|0.06
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.06
|Мава Мозес
|1
|0.06
|Марес Люк
|1 (1)
|0.06
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|7 (2)
|0.47
|Stian Stray Molde
|4
|0.27
|Sondre Soerloekk
|2
|0.13
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.13
|Кьяер Йеппе
|2
|0.13
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.13
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.07
|Квиле Сигур
|1
|0.07
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Мава Мозес
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Tore Andre Soeraas
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Воледзи Максвелл
|3
|0
|Квиле Сигур
|3
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Andreas Hagen
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
14
7
Хам-Кам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 7
1
25%
4
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
21%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
4
22%
6
26%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2
Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Фредрикстад
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
7
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
45
18
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
114
412
69
115
312
115
213
115
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3