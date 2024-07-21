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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4486 Главный судья: Daniel Higraff
Хам-Кам
0:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
50' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
0:1
63' Гол
Stian Stray Molde
90' Желтая карточка
Andreas Hagen
90'+7

Ход матча

50'
Tore Andre Soeraas
 
61'
Киркеволд Пол
Эдегор Никлас
 
61'
 
Daniel Eid
Кьяер Йеппе
63'
0:1
Stian Stray Molde
(Меткалф Патрик)
71'
Кьяергор Оливер
Kristian Loenstad Onsrud
 
71'
Мава Мозес
Удаль Хенрик
 
73'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Траоре Маи
81'
 
Mads Nielsen II
Скарет Браге
81'
 
Ludvig Begby
Sondre Soerloekk
87'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
87'
Йонссон Видар
Gard Simenstad
 
90'
 
Andreas Hagen

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 212 Количество передач 239
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Tore
Andre
Soeraas
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
17
Эдегор
Никлас
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
20
Кьяер
Йеппе
13
Sondre
Soerloekk
11
Траоре
Маи
Хам-Кам
3-5-2
Фредрикстад
3-4-2-1

История личных встреч

Хам-Кам
Фредрикстад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:4
ТМК
1:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.19
John Olav Norheim 3 0.19
Удаль Хенрик 2 (1) 0.13
Йонссон Видар 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Эдегор Никлас 2 0.13
Киркеволд Пол 1 0.06
Tore Andre Soeraas 1 0.06
Мава Мозес 1 0.06
Марес Люк 1 (1) 0.06
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 7 (2) 0.47
Stian Stray Molde 4 0.27
Sondre Soerloekk 2 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.13
Кьяер Йеппе 2 0.13
Ага Оскар 2 (1) 0.13
Магнуссон Юлиус 1 0.07
Квиле Сигур 1 0.07
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Мава Мозес 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Tore Andre Soeraas 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Йонссон Видар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Воледзи Максвелл 3 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Andreas Hagen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

14
7
Хам-Кам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 7
1
25%
4
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
21%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
4
22%
6
26%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
2
11%
6
26%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2
Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Фредрикстад

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
7
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
10.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
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    • 47'
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