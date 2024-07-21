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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 6828 Главный судья: Mohammad Aslam Главный судья: Хансен Торе
Хёугесунн
1:0
Конец матча
Викинг
0'
17' Желтая карточка
Mikkel Hope
37' Желтая карточка
Кристиансен Петер
1:0
47' Гол
Тунекти Себастьян
83' Желтая карточка
Бизоза Парфе
89' Желтая карточка
Хауген Херман
90'+7

Ход матча

17'
Mikkel Hope
 
37'
 
Кристиансен Петер
47'
Тунекти Себастьян
(Конрадсен Мортен)
1:0
61'
Sander Innvaer
Mathias Sauer
 
61'
 
Танген Харальд
Трипич Златко
62'
Бизоза Парфе
Людвикссон Антон
 
68'
Troy Nyhammer
Конрадсен Мортен
 
70'
 
Финнделл Хампус
Язбек Патрик
70'
 
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
83'
Бизоза Парфе
 
83'
 
Niklas Fuglestad
Simen Kvia-Egeskog
83'
 
Веватне Вильяр
Урбанчич Йошт
89'
 
Хауген Херман
90'
Фишер Миккель
Лисет Сёндре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 299 Количество передач 652
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
13
Людвикссон
Антон
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
29
Свеннсен
Сандер
10
Трипич
Златко
Хёугесунн
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Викинг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед

40 матчей

32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
5:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
4:2
ТМК
4:0
Э
0:1
Э
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
4:1
Э
3:2
ТМК
1:4
Э
0:1
Э
0:2
ТМК
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
ТМС
0:2
Э
1:1
КН
2:3
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.63
0.76

Среднее время на гол

55
118

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.26

Среднее время на гол

59
71

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.21
Лейте Бруно 2 0.14
Тунекти Себастьян 2 0.14
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.07
Конрадсен Мортен 1 0.07
Mathias Sauer 1 0.07
Claus Niyukuri 1 0.07
Ismael Seone 1 0.07
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.27
Свеннсен Сандер 3 0.2
Кристиансен Петер 2 0.13
Танген Харальд 2 0.13
Эукленн Сондре 2 0.13
Simen Kvia-Egeskog 2 0.13
Д'Агостино Николас 1 0.07
Бьёрсхоль Сондре 1 0.07
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Тунекти Себастьян 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Sancheev Manoharan 2 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
13
Хёугесунн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Викинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

13
23
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
2
15%
7
30%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
28%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Викинг

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
10.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Кристиансен Петер получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Миккель Хоуп получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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