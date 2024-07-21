Тур: 15. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 6828 Главный судья: Mohammad Aslam Главный судья: Хансен Торе
0'
17' Желтая карточкаMikkel Hope
37' Желтая карточкаКристиансен Петер
1:0
47' ГолТунекти Себастьян
83' Желтая карточкаБизоза Парфе
89' Желтая карточкаХауген Херман
90'+7
Ход матча
17'
47'
83'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
299 Количество передач 652
-
32 Владение мячом, % 68
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
20 Ismael Seone
-
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Хёугесунн
Викинг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед
40 матчей
32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.63
0.76
Среднее время на гол
55
118
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.26
Среднее время на гол
59
71
Всего голов
63
40
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.21
|Лейте Бруно
|2
|0.14
|Тунекти Себастьян
|2
|0.14
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.07
|Конрадсен Мортен
|1
|0.07
|Mathias Sauer
|1
|0.07
|Claus Niyukuri
|1
|0.07
|Ismael Seone
|1
|0.07
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.4
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.27
|Свеннсен Сандер
|3
|0.2
|Кристиансен Петер
|2
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.13
|Эукленн Сондре
|2
|0.13
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.13
|Д'Агостино Николас
|1
|0.07
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.07
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Тунекти Себастьян
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Sancheev Manoharan
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
13
Хёугесунн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Викинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
13
23
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
2
15%
7
30%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
28%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Викинг
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
311
87
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3