Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
45' Желтая карточкаBenjamin Mulahalilovic
1:0
73' ГолОксанен Яакко
77' Желтая карточкаОксанен Яакко
Ход матча
73'
1:0
77'
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
КуПС
Лахти
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед
50 матчей
44%
26%
30%
22 победы 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
34%
26%
20 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
16 побед 22 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.65
1.26
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Среднее время на гол
63
86
Всего голов
76
58
Голов в среднем за матч
1.52
1.16
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
11
Больше 22%
Меньше 78%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
59
77
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.25
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.25
|Саволайнен Саку
|3
|0.19
|Музинга Джонатан
|3
|0.19
|Otto Ruoppi
|3
|0.19
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.19
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Оксанен Яакко
|1
|0.06
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.06
|Matias Siltanen
|1
|0.06
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.25
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.19
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.19
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.06
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|Lucas Morais
|1
|0.06
|Коскинен Отсо
|1
|0.06
|Akseli Puukko
|0
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Коскинен Отсо
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лахти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лахти
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
11
9
КуПС
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лахти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
50%
31-45
5
31%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
1
0%
0%
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Забито
28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
7%
2
14%
1-15
7
25%
1
7%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
7
25%
4
29%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
6
21%
1
7%
76-90
Пропущено
15
30
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
7%
6
20%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
4
27%
4
13%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2
Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1
Лахти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1
Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0
Результаты матчей
КуПС
Лахти
Точный счет
3:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
КуПС
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
51
35
42
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
34
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
87
411
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|28 - 16
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|30 - 20
|31
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|26 - 23
|27
|6.
|16
|7
|4
|5
|27 - 24
|25
|7.
|16
|6
|3
|7
|28 - 24
|21
|8.
|16
|4
|6
|6
|24 - 27
|18
|9.
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|11.
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|12.
|0:1
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|3.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3