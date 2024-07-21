  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Второй тайм: 84'
Лахти
0'
45' Желтая карточка
Benjamin Mulahalilovic
1:0
73' Гол
Оксанен Яакко
77' Желтая карточка
Оксанен Яакко
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
30
Lauri
Sahimaa
13
Оксанен
Яакко
17
Хейнонен
Артту
7
Воутилайнен
Джерри
11
Ousmane
Diawara
1
Олувайеми
Джош
8
Riku
Selander
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
29
Akseli
Puukko
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
27
Benjamin
Mulahalilovic
20
Marius
Koenkkoelae
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
КуПС
Лахти

История личных встреч

КуПС
Лахти

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 12 побед

50 матчей

44%
26%
30%
22 победы 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
34%
26%
20 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
16 побед 22 ничьи 12 побед

История матчей

В
0:1
В
3:4
В
2:0
К
0:1
В
4:0
В
0:1
В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.26

Среднее время на гол

54
71

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Среднее время на гол

63
86

Всего голов

76
58

Голов в среднем за матч

1.52
1.16

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
22
Больше 44%
Меньше 56%
28
11
Больше 22%
Меньше 78%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

59
77

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.25
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.25
Саволайнен Саку 3 0.19
Музинга Джонатан 3 0.19
Otto Ruoppi 3 0.19
Хейнонен Артту 3 (2) 0.19
Видьеског Аксель 2 (1) 0.13
Антви Клинтон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Оксанен Яакко 1 0.06
Хямяляйнен Танели 1 0.06
Matias Siltanen 1 0.06
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 4 0.25
Лопес Майкл 3 (1) 0.19
Colin Odutayo 3 (1) 0.19
Julius Tauriainen 1 (1) 0.06
Кастро Пабло 1 0.06
Lucas Morais 1 0.06
Коскинен Отсо 1 0.06
Akseli Puukko 0 0
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Samuel Pasanen 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 4 0
Кастро Пабло 3 0
Riku Selander 3 0
Коскинен Отсо 3 0
Colin Odutayo 3 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Benjamin Mulahalilovic 1 0
Lucas Morais 1 0
Иванович Люк 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0

Результаты матчей

КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лахти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лахти
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

11
9
КуПС
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лахти
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
50%
31-45
5
31%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
1
0%
0%

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
7%
2
14%
1-15
7
25%
1
7%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
7
25%
4
29%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
6
21%
1
7%
76-90

Пропущено

15
30
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
7%
6
20%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
4
27%
4
13%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2
Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1
Лахти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1
Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0

Результаты матчей

КуПС
Лахти

Точный счет

3:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

КуПС
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
1
1.5
3
5
4
2
2.5
2
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
6
1.5
1
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 16 9 4 3 28 - 16 31
2.
СЯК Сейнайоки
 16 9 4 3 30 - 20 31
3.
ХИК
 17 9 4 4 30 - 18 31
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
Хака
 16 8 3 5 26 - 23 27
6.
ВПС
 16 7 4 5 27 - 24 25
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Оулу
 16 4 6 6 24 - 27 18
9.
Мариехамн
 15 4 4 7 16 - 25 16
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 16 3 3 10 16 - 34 12
12.
Лахти
 0:1 16 1 6 9 14 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 18 - 6 20
2.
КуПС
 1:0 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
Хака
 8 5 2 1 16 - 10 17
4.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 0:1 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
2.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
3.
КуПС
 1:0 9 3 4 2 11 - 10 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 0:1 8 0 3 5 4 - 16 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Весь список
  • 46'
    Lauri Sahimaa уходит с поля. Matias Siltanen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Лахти
5.20
9.00
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9.93
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