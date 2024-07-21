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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
 
Остановлена
Лиллестрём

Ход матча

23'
Корник Лео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Лиллестрём
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
2
Рейтан
Эрленд
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Рейтан
Йеспер
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
11
Frederik
Elkaer
55
Крюгор
Кевин
Мартин
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
Русенборг
4-3-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Лиллестрём

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0
С
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:5
Э
4:4
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
4:0
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.81
1.56

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 7 (2) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.21
Нипан Сверре Халсет 2 0.14
Рейтан Йеспер 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Сельнес Оле 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Вяянянен Сантери 1 0.07
Рейтан Эрленд 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 6 (2) 0.43
Гарнас Эспен 3 0.21
Китолано Эрик 3 0.21
Осен Йермунд 1 0.07
Лундему Мариус 1 0.07
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Фосс Сандер Моэн 1 0.07
Антонио Владимиро 1 0.07
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Вяянянен Сантери 2 0
Немчик Томаш 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Рейтан Эрленд 1 0
Корник Лео 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 2 1
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0

Результаты матчей

Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Русенборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

5
6
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лиллестрём
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
6
38%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
5
26%
4
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
6
21%
6
25%
61-75
5
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1

Результаты матчей

Русенборг
Лиллестрём

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
КФУМ Осло
 15 5 6 4 22 - 22 21
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
10.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Матч приостановлен
  • 40'
    Матч прерван
  • 23'
    Корник Лео получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Судья начинает матч
  • 14'
    Матч прерван
  • 6'
    Судья начинает матч
  • 6'
    Матч прерван
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Лиллестрём
3.85
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3.85
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3.50
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Русенборг
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