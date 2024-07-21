Тур: 15. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Сагги Рохит
Остановлена
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
32
Корник
Лео
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
24 _Efe L.
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Русенборг
Лиллестрём
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
1.81
1.56
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|7 (2)
|0.5
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.21
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.14
|Рейтан Йеспер
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Вяянянен Сантери
|1
|0.07
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|6 (2)
|0.43
|Гарнас Эспен
|3
|0.21
|Китолано Эрик
|3
|0.21
|Осен Йермунд
|1
|0.07
|Лундему Мариус
|1
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.07
|Антонио Владимиро
|1
|0.07
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Рейтан Эрленд
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Русенборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
5
6
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лиллестрём
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
6
38%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
5
26%
4
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
14%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
6
21%
6
25%
61-75
5
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1
Результаты матчей
Русенборг
Лиллестрём
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
68
113
212
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3