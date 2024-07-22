Тур: 6.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
13' ГолМинго Сантьяго Рамос
1:1
20' ПенальтиМерентиель Мигель
2:1
35' ГолМолинас Аарон
43' Желтая карточкаГоросито Дилан
2:2
52' Гол в свои воротаFacundo Gutierrez
77' Желтая карточкаФернандес Пол
77' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
82' Желтая карточкаАгирре Брайан I
Ход матча
13'
20'
35'
43'
52'
77'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
14 Luca Langoni
-
-
52 Walter Molas
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|2
|0.33
|Gabriel Alanis
|1
|0.17
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.17
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.17
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|0.5
|Фернандес Игнасио
|2
|0.33
|Кавани Эдинсон
|1
|0.17
|Kevin Zenon
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Luciano Herrera
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|4
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|0:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|15.
|2:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|18.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|19.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|20.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|2:2
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|10.
|0:3
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4