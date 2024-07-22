  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Дефенса и Хустисия
2:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
13' Гол
Минго Сантьяго Рамос
1:1
20' Пенальти
Мерентиель Мигель
2:1
35' Гол
Молинас Аарон
43' Желтая карточка
Горосито Дилан
2:2
51' Гол в свои ворота
Facundo Gutierrez
77' Желтая карточка
Фернандес Пол
77' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
82' Желтая карточка
Агирре Брайан I
90'+6
22
Cristopher
Fiermarin
6
Lucas
Ferreira
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
20
Ayrton
Portillo
18
Ignacio
Galvan
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
16
Молинас
Аарон
27
Luciano
Herrera
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Ромеро
Серхио
48
Горосито
Дилан
40
Ди
Лолло
Лаутаро
5
Медель
Гари
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
43
Milton
Delgado
33
Агирре
Брайан
I
16
Мерентиель
Мигель
9
Milton
Gimenez
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
КПЛ
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:1
С
0:1
С
0:1
С
1:2
П
1:0
П
0:0
КА
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 2 0.33
Gabriel Alanis 1 0.17
Nicolas Fernandez I 1 0.17
Минго Сантьяго Рамос 1 0.17
Juan Bautista Miritello 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 3 (1) 0.5
Фернандес Игнасио 2 0.33
Кавани Эдинсон 1 0.17
Kevin Zenon 0 0
Медина Кристиан 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Сото Алексис 2 0
Luciano Herrera 2 0
Dario Caceres 2 0
Молинас Аарон 2 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 4 0
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Адвинкула Луис 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
20.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
10.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
19.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
21.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
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