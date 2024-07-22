  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Велес Сарсфилд
3:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
32' Желтая карточка
Бузат Агустин
34' Желтая карточка
Портильо Маркос
1:0
36' Гол
Ромеро Брайан
2:0
53' Гол
Акино Клаудио
3:0
63' Гол
Thiago Fernandez
77' Желтая карточка
Ботта Рубен
90' Желтая карточка
Leonel Roldan
90'+5
1
Tomas
Marchiori
24
Гуидара
Томаш
2
Маммана
Эмануэль
23
Перниконе
Патрисио
3
Гомес
Элиас
19
Leonel
Roldan
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
26
Портильо
Маркос
14
Мартинес
Алекс
10
Ботта
Рубен
32
Бартиччотто
Бруно
9
Джиротти
Федерико
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КЛ
0:1
КЛ
3:2
ЛП
1:1
К
1:1
КПЛ
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:0
П
0:2
TPDV
0:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Среднее время на гол

75
100

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 3 (1) 0.5
Ромеро Брайан 2 0.33
Thiago Fernandez 1 0.17
Пеллегрини Матиас 1 0.17
Пиццини Франсиско 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 4 0.67
Портильо Маркос 2 0.33
Соса Рамон 2 0.33
Мартинес Алекс 1 0.17
Джиротти Федерико 1 0.17
Альбаррасин Густаво 1 0.17
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Боу Густаво 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 3 0
Гомес Валентин 3 0
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0
Leonel Roldan 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Портильо Хуан Карлос 2 0
Галарса Матиас 2 0
Ботта Рубен 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Наварро Мигель 1 0
Депьетри Валентин 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Велес Сарсфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
20.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
10.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
19.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
21.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
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    • 53'
      Пиццини Франсиско сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Акино Клаудио бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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