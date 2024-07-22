Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаБузат Агустин
34' Желтая карточкаПортильо Маркос
1:0
36' ГолРомеро Брайан
2:0
53' ГолАкино Клаудио
3:0
63' ГолThiago Fernandez
77' Желтая карточкаБотта Рубен
90' Желтая карточкаLeonel Roldan
90'+5
Ход матча
32'
34'
36'
53'
63'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jano Gordon
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.9
Среднее время на гол
75
100
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Среднее время на гол
150
75
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|3 (1)
|0.5
|Ромеро Брайан
|2
|0.33
|Thiago Fernandez
|1
|0.17
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.17
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|4
|0.67
|Портильо Маркос
|2
|0.33
|Соса Рамон
|2
|0.33
|Мартинес Алекс
|1
|0.17
|Джиротти Федерико
|1
|0.17
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.17
|Ботта Рубен
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|3
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Портильо Хуан Карлос
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Велес Сарсфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
42
15
24
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4