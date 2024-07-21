  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Ривер Плейт
0:1
Второй тайм: 55'
Ланус
0'
35' Желтая карточка
Raul Loaiza
40' Желтая карточка
Домингес Нери
0:1
49' Гол
Морено Марселино
50' Желтая карточка
Морено Марселино
54' Желтая карточка
25
Ледесма
Херемиас
31
Симон
Сантьяго
6
Гаттони
Федерико
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
10
Лансини
Мануэль
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
1
Агуэрре
Алан
35
Агирре
Брайан
24
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
3
Nicolas
Morgantini
32
Каррера
Рамиро
23
Домингес
Нери
15
Raul
Loaiza
10
Морено
Марселино
18
Leandro
Diaz
III
29
Mateo
Sanabria
Ривер Плейт
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Ланус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
С
3:0
С
1:5
С
1:0
КЛ
4:2
КЛ
1:0
П
1:3
С
3:0
П
1:1
П
1:1
П
2:0
КС
1:3
КС
0:0
П
0:1
П
5:1
П
1:0
ПА
1:2
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
0:1
КС
1:0
КС
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.44

Среднее время на гол

70
62

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.3
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 3 0.5
Борха Мигель 3 (2) 0.5
Солари Пабло 1 0.17
Барко Эсекьель 1 0.17
Эчеверри Клаудио 1 0.17
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Мастантуоно Франко 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 3 0.5
Морено Марселино 1 0.17
Каррера Рамиро 1 0.17
Пенья Фелипе 1 0.17
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 3 0
Альендро Родриго 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Морено Марселино 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Альварес Фавио 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Ланус

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
6.
Ланус
 1:0 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ривер Плейт
 0:1 6 3 0 3 9 - 5 9
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
12.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
13.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Ривер Плейт
 0:1 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ланус
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
14.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланус
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Ланус Raul Loaiza 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Домингес Нери получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Рауль Лоайса получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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Ривер Плейт
Ничья
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