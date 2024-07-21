  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Ривер Плейт
2:2
Конец матча
Ланус
0'
35' Желтая карточка
Raul Loaiza
40' Желтая карточка
Домингес Нери
0:1
49' Гол
Морено Марселино
51' Желтая карточка
Морено Марселино
54' Желтая карточка
Колидио Факундо
1:1
62' Гол
Борха Мигель
75' Желтая карточка
Торрес Джонатан
76' Желтая карточка
Борха Мигель
87' Желтая карточка
Агуэрре Алан
1:2
90' Гол
Торрес Джонатан
2:2
90' Гол
Борха Мигель
90'+8

Ход матча

35'
 
Raul Loaiza
40'
 
Домингес Нери
46'
 
Торрес Джонатан
Mateo Sanabria
46'
 
Муньос Эсекьель
Leandro Diaz III
49'
0:1
Морено Марселино
(Торрес Джонатан)
51'
 
Морено Марселино
54'
Колидио Факундо
 
54'
Борха Мигель
Альендро Родриго
 
62'
Борха Мигель
1:1
67'
 
Альварес Фавио
Каррера Рамиро
75'
 
Торрес Джонатан
76'
Барейро Адам
Лансини Мануэль
 
76'
Борха Мигель
 
76'
Фернандес Игнасио
Мастантуоно Франко
 
84'
 
Перес Гонсало
Домингес Нери
84'
 
Касерес Хуан
Агирре Брайан
87'
 
Агуэрре Алан
90'
Краневиттер Матиас
Пенья Фелипе
 
90'
1:2
Торрес Джонатан
(Морено Марселино)
90'
Борха Мигель
(Барейро Адам)
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ледесма
Херемиас
31
Симон
Сантьяго
6
Гаттони
Федерико
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
10
Лансини
Мануэль
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
1
Агуэрре
Алан
35
Агирре
Брайан
24
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
3
Nicolas
Morgantini
32
Каррера
Рамиро
23
Домингес
Нери
15
Raul
Loaiza
10
Морено
Марселино
18
Leandro
Diaz
III
29
Mateo
Sanabria
Ривер Плейт
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Ланус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
С
3:0
С
1:5
С
1:0
КЛ
4:2
КЛ
1:0
П
1:3
С
3:0
П
1:1
П
1:1
П
2:0
КС
1:3
КС
0:0
П
0:1
П
5:1
П
1:0
ПА
1:2
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
0:1
КС
1:0
КС
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.44

Среднее время на гол

70
62

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.3
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 5 (2) 0.83
Колидио Факундо 3 0.5
Солари Пабло 1 0.17
Барко Эсекьель 1 0.17
Эчеверри Клаудио 1 0.17
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Мастантуоно Франко 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 3 0.5
Морено Марселино 2 0.33
Торрес Джонатан 1 0.17
Каррера Рамиро 1 0.17
Пенья Фелипе 1 0.17
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 3 0
Борха Мигель 2 0
Альендро Родриго 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Морено Марселино 3 0
Торрес Джонатан 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Ланус

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
15.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Платенсе
 0:0 6 1 3 2 3 - 5 6
20.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
21.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
14.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
17.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
18.
Платенсе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 0 1 2 4 - 8 1
28.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Платенсе
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
21.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Ланус Raul Loaiza 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ривер Плейт 2:2 Ланус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный