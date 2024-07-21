Тур: 6.
2:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаRaul Loaiza
40' Желтая карточкаДомингес Нери
0:1
49' ГолМорено Марселино
51' Желтая карточкаМорено Марселино
54' Желтая карточкаКолидио Факундо
1:1
62' ГолБорха Мигель
75' Желтая карточкаТоррес Джонатан
76' Желтая карточкаБорха Мигель
87' Желтая карточкаАгуэрре Алан
1:2
90' ГолТоррес Джонатан
2:2
90' ГолБорха Мигель
90'+8
Ход матча
35'
40'
49'
51'
54'
62'
1:1
75'
76'
87'
90'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
28
Пенья
Фелипе
36
Солари
Пабло
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Ривер Плейт
Ланус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.27
1.44
Среднее время на гол
70
62
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.3
1.26
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.83
|Колидио Факундо
|3
|0.5
|Солари Пабло
|1
|0.17
|Барко Эсекьель
|1
|0.17
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.17
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Мастантуоно Франко
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|3
|0.5
|Морено Марселино
|2
|0.33
|Торрес Джонатан
|1
|0.17
|Каррера Рамиро
|1
|0.17
|Пенья Фелипе
|1
|0.17
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Ланус
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|18.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|19.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|21.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|15.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|18.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Ланус
|Raul Loaiza
|4