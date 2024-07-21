  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:2
Конец матча
Платенсе
0'
35' Желтая карточка
Guido Mainero
45' Желтая карточка
Rodrigo Atencio
0:1
48' Гол
Ronaldo Martinez
0:2
58' Гол
Sasha Marcich
90' Желтая карточка
Lucas Abascia
90' Желтая карточка
Leonel Picco
90' Желтая карточка
Luis Sanchez2
90'+6
1
Luis
Ingolotti
4
Пильюд
Иван
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
19
Lautaro
Rivero
8
Rodrigo
Atencio
5
Васкес
Кевин
10
Кабрера
Элиас
21
Alexis
Segovia
11
Годой
Матиас
7
Matias
Benitez
32
Nicolas
Sumavil
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
8
Fernando
Juarez
III
23
Braian
Rivero
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
Сентраль Кордоба СдЕ
4-3-3
Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
3:2
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:2
КПЛ
0:1
ПБНПО
0:1
ПБНПО
0:0
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.5
Васкес Кевин 1 0.17
Mateo Sanabria 1 0.17
Rodrigo Atencio 1 0.17
Santiago Laquidain 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 2 (1) 0.33
Ronaldo Martinez 1 0.17
Sasha Marcich 1 0.17
Franco Minerva 1 0.17
Guido Mainero 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Bautista Barros Schelotto 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Годой Матиас 2 0
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Lucas Abascia 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Cozzani 2 1
Sasha Marcich 2 1
Leonel Picco 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Guido Mainero 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
18%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе

Точный счет

2:4
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 4 2 0 11 - 4 14
2.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
4.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Бока Хуниорс
 0:0 6 2 2 2 5 - 4 8
15.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
17.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
18.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
19.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
20.
Велес Сарсфилд
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 0 4 2 3 - 6 4
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
17.
Велес Сарсфилд
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
19.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Родриго Атенсио получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Гвидо Майнеро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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