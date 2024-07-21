Тур: 6.
0:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаGuido Mainero
45' Желтая карточкаRodrigo Atencio
0:1
48' ГолRonaldo Martinez
0:2
58' ГолSasha Marcich
90' Желтая карточкаLucas Abascia
90' Желтая карточкаLeonel Picco
90' Желтая карточкаLuis Sanchez2
90'+6
Ход матча
35'
45'
48'
58'
90'
90'
90'
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Годой МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Matias Diaz
-
-
-
35 Brian Rojas
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.5
|Васкес Кевин
|1
|0.17
|Mateo Sanabria
|1
|0.17
|Rodrigo Atencio
|1
|0.17
|Santiago Laquidain
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|2 (1)
|0.33
|Ronaldo Martinez
|1
|0.17
|Sasha Marcich
|1
|0.17
|Franco Minerva
|1
|0.17
|Guido Mainero
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Годой Матиас
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Lucas Abascia
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Cozzani
|2
|1
|Sasha Marcich
|2
|1
|Leonel Picco
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
1
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
18%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе
Точный счет
2:4
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|18.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|19.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|20.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4